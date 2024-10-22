https://crimea.ria.ru/20241022/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii---sbity-18-bespilotnikov-1141253674.html

Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников

Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников

Пять регионов России были атакованы минувшей ночью вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об том сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T07:51

2024-10-22T07:51

2024-10-22T07:52

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

министерство обороны рф

новости

пво

россия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Пять регионов России были атакованы минувшей ночью вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об том сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждены помещения двух спиртзаводов.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве, который произошел на предприятии "Биохим" после атаки беспилотника.В Воронежской области беспилотным летательным аппаратом атаковано промышленное предприятие, возникло возгорание. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской областиЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, пво, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)