https://crimea.ria.ru/20241022/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii---sbity-18-bespilotnikov-1141253674.html
Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников
Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников
Пять регионов России были атакованы минувшей ночью вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об том сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T07:51
2024-10-22T07:51
2024-10-22T07:52
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
министерство обороны рф
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Пять регионов России были атакованы минувшей ночью вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об том сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждены помещения двух спиртзаводов.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве, который произошел на предприятии "Биохим" после атаки беспилотника.В Воронежской области беспилотным летательным аппаратом атаковано промышленное предприятие, возникло возгорание. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской областиЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, пво, россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников
Пять регионов России атаковали 18 украинских беспилотников – Минобороны
07:51 22.10.2024 (обновлено: 07:52 22.10.2024)