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Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
Еще трое мирных жителей ранены при очередных атаках ВСУ на Белгородскую область в понедельник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T17:09
2024-10-21T17:09
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей ранены при очередных атаках ВСУ на Белгородскую область в понедельник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, целью вражеского дрона-камикадзе оказался гражданский автомобиль в Белгородском районе. Он настиг машину в районе села Черемошное.Еще один мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки во время обстрела города Шебекино. Он доставлен бригадой скорой помощи в больницу Белгорода.Ранее в понедельник в районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю, ранен мирный житель. В результате утреннего обстрела Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской областиВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости
Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области

Три мирных жителя получили осколочные ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область

17:09 21.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Шебекино
Обстрелы Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей ранены при очередных атаках ВСУ на Белгородскую область в понедельник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, целью вражеского дрона-камикадзе оказался гражданский автомобиль в Белгородском районе. Он настиг машину в районе села Черемошное.
"Ранены двое: у мужчины — ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще один мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки во время обстрела города Шебекино. Он доставлен бригадой скорой помощи в больницу Белгорода.
Ранее в понедельник в районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю, ранен мирный житель. В результате утреннего обстрела Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовости
 
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