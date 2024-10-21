https://crimea.ria.ru/20241021/dron-kamikadze-atakoval-avto-v-belgorodskoy-oblasti-1141245805.html

Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области

Еще трое мирных жителей ранены при очередных атаках ВСУ на Белгородскую область в понедельник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T17:09

2024-10-21T17:09

2024-10-21T17:09

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей ранены при очередных атаках ВСУ на Белгородскую область в понедельник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, целью вражеского дрона-камикадзе оказался гражданский автомобиль в Белгородском районе. Он настиг машину в районе села Черемошное.Еще один мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки во время обстрела города Шебекино. Он доставлен бригадой скорой помощи в больницу Белгорода.Ранее в понедельник в районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю, ранен мирный житель. В результате утреннего обстрела Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской областиВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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