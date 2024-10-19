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ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области

ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024

ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области

Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T16:29

2024-10-19T16:29

2024-10-19T16:29

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в многоэтажках. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, под обстрелом находится город Шебекино. Там в результате прямого попадания разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект.В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа после прилета боеприпаса пробита крыша жилого дома.Ранее в субботу Гладков сообщал о раненом мирном жители Шебекино. Мужчина получил баротравму, бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совершена массированная атака ВСУ на три региона РоссииПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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