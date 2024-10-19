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ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T16:29
2024-10-19T16:29
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в многоэтажках. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, под обстрелом находится город Шебекино. Там в результате прямого попадания разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект.В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа после прилета боеприпаса пробита крыша жилого дома.Ранее в субботу Гладков сообщал о раненом мирном жители Шебекино. Мужчина получил баротравму, бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совершена массированная атака ВСУ на три региона РоссииПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области

Украинские боевики ведут прицельный обстрел жилых домов в Белгородской области – Гладков

16:29 19.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в многоэтажках. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава области в Tekegram.

Кроме того, под обстрелом находится город Шебекино. Там в результате прямого попадания разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа после прилета боеприпаса пробита крыша жилого дома.
Ранее в субботу Гладков сообщал о раненом мирном жители Шебекино. Мужчина получил баротравму, бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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