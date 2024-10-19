ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
Украинские боевики ведут прицельный обстрел жилых домов в Белгородской области – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым массивам Белгородской области. В результате прилета боеприпаса ранен мирный житель и разрушены квартиры в многоэтажках. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава области в Tekegram.
Кроме того, под обстрелом находится город Шебекино. Там в результате прямого попадания разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа после прилета боеприпаса пробита крыша жилого дома.
Ранее в субботу Гладков сообщал о раненом мирном жители Шебекино. Мужчина получил баротравму, бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект.
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