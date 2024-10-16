https://crimea.ria.ru/20241016/pri-vzryve-miny-kolokolchik-ranen-zhitel-shebekino-1141130408.html

При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино

При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино - РИА Новости Крым, 16.10.2024

При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино

Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T15:36

2024-10-16T15:36

2024-10-16T15:36

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков призвал жителей не прикасаться к незнакомым предметам, а при их обнаружении сразу звонить по номеру 112. Во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости