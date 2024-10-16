https://crimea.ria.ru/20241016/pri-vzryve-miny-kolokolchik-ranen-zhitel-shebekino-1141130408.html
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино - РИА Новости Крым, 16.10.2024
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T15:36
2024-10-16T15:36
2024-10-16T15:36
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141129845_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56e89f79eef1da47d32ea73d6d26097f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков призвал жителей не прикасаться к незнакомым предметам, а при их обнаружении сразу звонить по номеру 112. Во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141129845_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_192a32fd42be287163de77f2940e4b73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
В Шебекино мирный житель ранен при взрыве мины "колокольчик"