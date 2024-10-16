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При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино - РИА Новости Крым, 16.10.2024
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T15:36
2024-10-16T15:36
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков призвал жителей не прикасаться к незнакомым предметам, а при их обнаружении сразу звонить по номеру 112. Во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости
При взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино

В Шебекино мирный житель ранен при взрыве мины "колокольчик"

15:36 16.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМина "колокольчик" в Шебекино
Мина колокольчик в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения лица и руки при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мужчина поднял мину с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада скорой медицинской помощи доставила в областную клиническую больницу", - написал глава области в Telegram.
Гладков призвал жителей не прикасаться к незнакомым предметам, а при их обнаружении сразу звонить по номеру 112.
Во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток".
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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