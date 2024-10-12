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Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области

Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области

При утренней атаке украинских дронов на село Устинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T13:49

2024-10-12T13:49

2024-10-12T13:49

обстрелы белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. При утренней атаке украинских дронов на село Устинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в субботу глава области сообщил, что украинские боевики атаковали село с воздуха. При взрыве ранения получили двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу очевидцы случившегося. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в ЛНР загорелась после атакиВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водительДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

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