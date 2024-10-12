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Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области
Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области
При утренней атаке украинских дронов на село Устинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T13:49
2024-10-12T13:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. При утренней атаке украинских дронов на село Устинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в субботу глава области сообщил, что украинские боевики атаковали село с воздуха. При взрыве ранения получили двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу очевидцы случившегося. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в ЛНР загорелась после атакиВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водительДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Дрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области

После атаки дронов ВСУ на село Устинка в Белгородской области в доме найден погибший

13:49 12.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. При утренней атаке украинских дронов на село Устинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром в субботу глава области сообщил, что украинские боевики атаковали село с воздуха. При взрыве ранения получили двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу очевидцы случившегося. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести.
"Уточненная информация о последствиях атаки в селе Устинка Белгородского района. К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе. В результате вражеской атаки мужчина скончался на месте", - написал он в Telegram.
В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости
 
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