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ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель - РИА Новости Крым, 12.10.2024
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель
Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - мирный житель получил ранение грудной клетки. Об этом в субботу сообщил... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T11:10
2024-10-12T11:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - мирный житель получил ранение грудной клетки. Об этом в субботу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, беспилотной атаке подвергся поселок Горьковский Грайворонского округа. Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка, добавил глава области.Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области, сообщал ранее в сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков
ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - Гладков

11:10 12.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаШебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ.
Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - мирный житель получил ранение грудной клетки. Об этом в субботу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, беспилотной атаке подвергся поселок Горьковский Грайворонского округа. Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка, добавил глава области.
Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области, сообщал ранее в сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав Гладков
 
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