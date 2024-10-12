https://crimea.ria.ru/20241012/vsu-atakovali-mashinu-v-belgorodskoy-oblasti---ranen-voditel-1141031592.html

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель - РИА Новости Крым, 12.10.2024

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - мирный житель получил ранение грудной клетки. Об этом в субботу сообщил... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T11:10

2024-10-12T11:10

2024-10-12T11:10

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - мирный житель получил ранение грудной клетки. Об этом в субботу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, беспилотной атаке подвергся поселок Горьковский Грайворонского округа. Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка, добавил глава области.Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области, сообщал ранее в сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков