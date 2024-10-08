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В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ
В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ
Власти Белгородской области решили отселить жителей еще двух населенных пунктов региона из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T20:32
2024-10-08T20:32
вячеслав гладков
белгородская область
новости
безопасность
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области решили отселить жителей еще двух населенных пунктов региона из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, работу комиссии по предоставлению единовременных выплат и нового жилья людям постараются организовать на следующей неделе.В августе власти Белгородской области объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.С 15 августа в Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, безопасность, обстрелы всу
В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ

Гладков объявил об отселении жителей сел Петровка и Соловьевка в Белгородском районе

20:32 08.10.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области решили отселить жителей еще двух населенных пунктов региона из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение: закрываем въезд и начинам процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района", – сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

По его словам, работу комиссии по предоставлению единовременных выплат и нового жилья людям постараются организовать на следующей неделе.
В августе власти Белгородской области объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.
С 15 августа в Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиБезопасностьОбстрелы ВСУ
 
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