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В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Белгородской области отселяют жителей еще двух сел из-за обстрелов ВСУ

Власти Белгородской области решили отселить жителей еще двух населенных пунктов региона из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T20:32

2024-10-08T20:32

2024-10-08T20:32

вячеслав гладков

белгородская область

новости

безопасность

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области решили отселить жителей еще двух населенных пунктов региона из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, работу комиссии по предоставлению единовременных выплат и нового жилья людям постараются организовать на следующей неделе.В августе власти Белгородской области объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.С 15 августа в Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, безопасность, обстрелы всу