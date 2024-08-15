https://crimea.ria.ru/20240815/v-belgorodskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-federalnogo-kharaktera-1139620963.html

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 15.08.2024

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T10:31

2024-08-15T10:31

2024-08-15T10:50

белгородская область

обстрелы белгородской области

режим чс

вячеслав гладков

безопасность

обстрелы всу

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

александр куренков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России.15 августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. Выслушав доклады губернатора региона Вячеслава Гладкова и директора Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергея Галямина, Куренков предложил отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.

https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html

белгородская область

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белгородская область, обстрелы белгородской области, режим чс, вячеслав гладков, безопасность, обстрелы всу, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков