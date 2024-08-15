Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240815/v-belgorodskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-federalnogo-kharaktera-1139620963.html
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T10:31
2024-08-15T10:50
белгородская область
обстрелы белгородской области
режим чс
вячеслав гладков
безопасность
обстрелы всу
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139621039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b7c92bfb24f2530689494a57a1cc53e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России.15 августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. Выслушав доклады губернатора региона Вячеслава Гладкова и директора Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергея Галямина, Куренков предложил отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139621039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e629420b35e604db388c491dc51a7c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, режим чс, вячеслав гладков, безопасность, обстрелы всу, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера

10:31 15.08.2024 (обновлено: 10:50 15.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России.
15 августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.
"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков.
Выслушав доклады губернатора региона Вячеслава Гладкова и директора Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергея Галямина, Куренков предложил отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.

"Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - уточнили в МЧС России

Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
Пункты временного размещения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 13:39Радио "Спутник в Крыму"
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиРежим ЧСВячеслав ГладковБезопасностьОбстрелы ВСУНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр Куренков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
13:35Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
13:2510 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
13:13Крымский мост сейчас: ситуация с очередями на 13:00
13:08Армия России освободила Ивановку в ДНР
12:46Четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом под Анапой
12:01200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды
11:51В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки
11:35ВСУ атаковали Курскую область ракетами - ранены двое мирных жителей
10:55Забил до смерти - житель Крыма пойдет под суд за убийство матери
10:43В Феодосии горит закрытый полигон ТБО
10:31В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
10:26Не тиха украинская ночь: взрывы гремели в ряде областей
10:15Сторонники идеологии массовых убийств хотели взорвать объект МВД
10:07СК организовал проверку в связи с ДТП с микроавтобусом под Анапой
10:01Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
09:28Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино
09:18Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет
08:53Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви
08:26Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза
Лента новостейМолния