https://crimea.ria.ru/20240815/v-belgorodskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-federalnogo-kharaktera-1139620963.html
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T10:31
2024-08-15T10:31
2024-08-15T10:50
белгородская область
обстрелы белгородской области
режим чс
вячеслав гладков
безопасность
обстрелы всу
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России.15 августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. Выслушав доклады губернатора региона Вячеслава Гладкова и директора Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергея Галямина, Куренков предложил отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html
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белгородская область, обстрелы белгородской области, режим чс, вячеслав гладков, безопасность, обстрелы всу, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера
10:31 15.08.2024 (обновлено: 10:50 15.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС России.
15 августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.
"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков.
Выслушав доклады губернатора региона Вячеслава Гладкова и директора Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергея Галямина, Куренков предложил отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.
"Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - уточнили в МЧС России
Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей
Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил
, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.