Режим ЧС объявлен в Белгородской области
Режим ЧС регионального значения введен в Белгородской области - губернатор
06:21 14.08.2024 (обновлено: 06:48 14.08.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной.
"Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки объявить режим ЧС регионального уровня", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
В последующем власти региона планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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