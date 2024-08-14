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Режим ЧС объявлен в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Режим ЧС объявлен в Белгородской области
Режим ЧС объявлен в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Режим ЧС объявлен в Белгородской области
Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T06:21
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белгородская область
обстрелы белгородской области
белгород
режим чс
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. В последующем власти региона планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяБелгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
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белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, режим чс, вячеслав гладков, новости
Режим ЧС объявлен в Белгородской области

Режим ЧС регионального значения введен в Белгородской области - губернатор

06:21 14.08.2024 (обновлено: 06:48 14.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной.
"Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки объявить режим ЧС регионального уровня", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
В последующем власти региона планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиБелгородРежим ЧСВячеслав ГладковНовости
 
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