https://crimea.ria.ru/20240814/rezhim-chs-obyavlen-v-belgorodskoy-oblasti-1139578915.html

Режим ЧС объявлен в Белгородской области

Режим ЧС объявлен в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Режим ЧС объявлен в Белгородской области

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T06:21

2024-08-14T06:21

2024-08-14T06:48

белгородская область

обстрелы белгородской области

белгород

режим чс

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. В последующем власти региона планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяБелгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, режим чс, вячеслав гладков, новости