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Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области

Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области

С сегодняшнего дня Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T22:47

2024-08-12T22:47

2024-08-12T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.И подчеркнул, что бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества."Понимаю обеспокоенность за домашних животных. Кормить их будут бойцы самообороны, для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях", – уточнил глава администрации.И попросил отнестись с пониманием к принятому решению и четко следовать рекомендациям властей и силовых структур.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник утром объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВСУ. Днем Миськов сообщил, что 11 тысяч жителей муниципалитета вывезли, около 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах.Также губернатор региона сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.Накануне Гладков сообщал о том, что в регионе после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Так называемые "колокольчики" обнаружили в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяЕще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая

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белгородская область, новости, россия, украина, обстрелы белгородской области