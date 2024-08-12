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Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области
Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области
С сегодняшнего дня Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T22:47
2024-08-12T22:47
2024-08-12T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня Белгородские власти закрыли въезд в Краснояружский район области, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.И подчеркнул, что бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества."Понимаю обеспокоенность за домашних животных. Кормить их будут бойцы самообороны, для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях", – уточнил глава администрации.И попросил отнестись с пониманием к принятому решению и четко следовать рекомендациям властей и силовых структур.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник утром объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВСУ. Днем Миськов сообщил, что 11 тысяч жителей муниципалитета вывезли, около 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах.Также губернатор региона сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.Накануне Гладков сообщал о том, что в регионе после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Так называемые "колокольчики" обнаружили в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяЕще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
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белгородская область, новости, россия, украина, обстрелы белгородской области
Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области
С 12 августа закрыт въезд в Краснояружский район Белгородской области
22:47 12.08.2024 (обновлено: 22:59 12.08.2024)