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ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики" - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики" - РИА Новости Крым, 11.08.2024
ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
В Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:06
2024-08-11T14:32
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков призвал при обнаружении таких опасных находок сразу сообщать по номеру 112, указав точное место, где найден "колокольчик"-боеприпас, его описание.Ранее сообщалось, что в течение воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей. В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.
https://crimea.ria.ru/20240811/zhiteley-shebekino-prizvali-vyekhat-v-belgorod-iz-za-uchastivshikhsya-obstrelov-1139516058.html
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"

После обстрелов ВСУ на улицах Шебекино находят взрывоопасные предметы "колокольчики"

14:06 11.08.2024 (обновлено: 14:32 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Очень прошу взрослых и, особенно, детей обращать внимание: после обстрелов со стороны ВСУ остаются взрывоопасные предметы, так называемые "колокольчики". Трогать и поднимать их ни в коем случае нельзя!" - акцентировал он.
Гладков призвал при обнаружении таких опасных находок сразу сообщать по номеру 112, указав точное место, где найден "колокольчик"-боеприпас, его описание.
Ранее сообщалось, что в течение воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей.
В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости
 
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