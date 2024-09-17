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"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя - РИА Новости Крым, 17.09.2024
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T14:50
2024-09-17T14:56
происшествия
полиция севастополя
новости
севастополь
республика адыгея
мошенничество
вымогательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как признался сам задержанный, он "развел" человека на интимные фотографии и вымогал этим деньги.В ведомстве уточнили, что жертвой вымогателя стал 20-летний севастополец. В приложении знакомств парень завязал общение с "симпатичной девушкой", с которой вскоре стал обмениваться фотографиями, в том числе интимного характера, и даже договорился встретиться. Но до оффлайн-знакомства дело не дошло."В последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. В подтверждение своих угроз аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил ее требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию", – рассказали в полиции.Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживает в Республике Адыгея. Севастопольские оперативники задержали молодого человека, когда тот выехал в служебную командировку.Задержанный признался в содеянном, рассказав, что решил таким образом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", по закону ему грозит до 4 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательствоПредставились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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происшествия, полиция севастополя, новости, севастополь, республика адыгея, мошенничество, вымогательство
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя

Мошенник из Адыгеи вымогал у севастопольца деньги за нераспространение интимных фото

14:50 17.09.2024 (обновлено: 14:56 17.09.2024)
 
© © Fotolia/ Artur MarciniecКиберпреступник
Киберпреступник
© © Fotolia/ Artur Marciniec
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как признался сам задержанный, он "развел" человека на интимные фотографии и вымогал этим деньги.
"Притворился, создал фейковый аккаунт девушки в социальной сети", – рассказал молодой человек на видео, которым поделилась пресс-служба полиции Севастополя.
В ведомстве уточнили, что жертвой вымогателя стал 20-летний севастополец. В приложении знакомств парень завязал общение с "симпатичной девушкой", с которой вскоре стал обмениваться фотографиями, в том числе интимного характера, и даже договорился встретиться. Но до оффлайн-знакомства дело не дошло.
"В последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. В подтверждение своих угроз аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил ее требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию", – рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживает в Республике Адыгея. Севастопольские оперативники задержали молодого человека, когда тот выехал в служебную командировку.
Задержанный признался в содеянном, рассказав, что решил таким образом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", по закону ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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