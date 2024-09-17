https://crimea.ria.ru/20240917/razvel-na-intimnye-foto-v-sevastopole-zaderzhali-moshennika-i-vymogatelya-1140400641.html
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя - РИА Новости Крым, 17.09.2024
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T14:50
2024-09-17T14:50
2024-09-17T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как признался сам задержанный, он "развел" человека на интимные фотографии и вымогал этим деньги.В ведомстве уточнили, что жертвой вымогателя стал 20-летний севастополец. В приложении знакомств парень завязал общение с "симпатичной девушкой", с которой вскоре стал обмениваться фотографиями, в том числе интимного характера, и даже договорился встретиться. Но до оффлайн-знакомства дело не дошло."В последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. В подтверждение своих угроз аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил ее требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию", – рассказали в полиции.Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживает в Республике Адыгея. Севастопольские оперативники задержали молодого человека, когда тот выехал в служебную командировку.Задержанный признался в содеянном, рассказав, что решил таким образом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", по закону ему грозит до 4 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательствоПредставились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, полиция севастополя, новости, севастополь, республика адыгея, мошенничество, вымогательство
"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
Мошенник из Адыгеи вымогал у севастопольца деньги за нераспространение интимных фото
14:50 17.09.2024 (обновлено: 14:56 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как признался сам задержанный, он "развел" человека на интимные фотографии и вымогал этим деньги.
"Притворился, создал фейковый аккаунт девушки в социальной сети", – рассказал молодой человек на видео, которым поделилась пресс-служба полиции Севастополя.
В ведомстве уточнили, что жертвой вымогателя стал 20-летний севастополец. В приложении знакомств парень завязал общение с "симпатичной девушкой", с которой вскоре стал обмениваться фотографиями, в том числе интимного характера, и даже договорился встретиться. Но до оффлайн-знакомства дело не дошло.
"В последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. В подтверждение своих угроз аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил ее требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию", – рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживает в Республике Адыгея. Севастопольские оперативники задержали молодого человека, когда тот выехал в служебную командировку.
Задержанный признался в содеянном, рассказав, что решил таким образом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", по закону ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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