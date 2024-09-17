https://crimea.ria.ru/20240917/razvel-na-intimnye-foto-v-sevastopole-zaderzhali-moshennika-i-vymogatelya-1140400641.html

"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя

"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя - РИА Новости Крым, 17.09.2024

"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя

Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T14:50

2024-09-17T14:50

2024-09-17T14:56

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Севастополе 21-летнего адыгейца, который обманул местного жителя в соцсетях и вымогал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как признался сам задержанный, он "развел" человека на интимные фотографии и вымогал этим деньги.В ведомстве уточнили, что жертвой вымогателя стал 20-летний севастополец. В приложении знакомств парень завязал общение с "симпатичной девушкой", с которой вскоре стал обмениваться фотографиями, в том числе интимного характера, и даже договорился встретиться. Но до оффлайн-знакомства дело не дошло."В последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. В подтверждение своих угроз аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил ее требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию", – рассказали в полиции.Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживает в Республике Адыгея. Севастопольские оперативники задержали молодого человека, когда тот выехал в служебную командировку.Задержанный признался в содеянном, рассказав, что решил таким образом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", по закону ему грозит до 4 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательствоПредставились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

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республика адыгея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, полиция севастополя, новости, севастополь, республика адыгея, мошенничество, вымогательство