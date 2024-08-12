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Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели
Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели
Двоим ранее судимым 35-летним краснодарцам, которые в Севастополе напали на иностранца и вымогали у него деньги, назначено наказание в виде 8 и 11 лет лишения... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T12:29
2024-08-12T12:29
2024-08-12T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Двоим ранее судимым 35-летним краснодарцам, которые в Севастополе напали на иностранца и вымогали у него деньги, назначено наказание в виде 8 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ходе следствия установлено, что обвиняемые узнали о наличии у иностранца, проживающего в Севастополе, крупной суммы денег. Они пришли к нему домой и, представившись полицейскими, усадили в свой автомобиль и вывезли в лес.Задержать злоумышленников севастопольским следователям удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке краснодарской Росгвардии."Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет 7 месяцев и 11 лет в исправительной колонии строгого режима", – пояснили в пресс-службе.Кроме того, выйдя из колонии злоумышленники будут отбывать еще по одному году ограничения свободы каждый.Ранее житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 миллиона рублей у бизнесмена, он отправится в колонию.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в СимферополеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал докладВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве
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севастополь, происшествия, новости, вымогательство, прокуратура города севастополя, суд, приговор
Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели
Двое краснодарцев-вымогателей осуждены за кражу 230 тысяч рублей в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Двоим ранее судимым 35-летним краснодарцам, которые в Севастополе напали на иностранца и вымогали у него деньги, назначено наказание в виде 8 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые узнали о наличии у иностранца, проживающего в Севастополе, крупной суммы денег. Они пришли к нему домой и, представившись полицейскими, усадили в свой автомобиль и вывезли в лес.
"Под давлением потерпевший отдал им имеющиеся у него денежные средства, ювелирные изделия. Затем нападавшие вернулись с ним домой, где заставили отдать еще часть денег, которые находились в квартире. В общей сложности мужчине причинен ущерб на сумму 230 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Задержать злоумышленников севастопольским следователям удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке краснодарской Росгвардии.
"Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет 7 месяцев и 11 лет в исправительной колонии строгого режима", – пояснили в пресс-службе.
Кроме того, выйдя из колонии злоумышленники будут отбывать еще по одному году ограничения свободы каждый.
Ранее житель Севастополя в составе организованной группы вымогал
24 миллиона рублей у бизнесмена, он отправится в колонию.
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