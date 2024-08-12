https://crimea.ria.ru/20240812/predstavilis-politseyskimi-i-pytali--v-sevastopole-osuzhdeny-vymogateli-1139533713.html

Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели

Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели

Двоим ранее судимым 35-летним краснодарцам, которые в Севастополе напали на иностранца и вымогали у него деньги, назначено наказание в виде 8 и 11 лет лишения... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T12:29

2024-08-12T12:29

2024-08-12T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Двоим ранее судимым 35-летним краснодарцам, которые в Севастополе напали на иностранца и вымогали у него деньги, назначено наказание в виде 8 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ходе следствия установлено, что обвиняемые узнали о наличии у иностранца, проживающего в Севастополе, крупной суммы денег. Они пришли к нему домой и, представившись полицейскими, усадили в свой автомобиль и вывезли в лес.Задержать злоумышленников севастопольским следователям удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке краснодарской Росгвардии."Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет 7 месяцев и 11 лет в исправительной колонии строгого режима", – пояснили в пресс-службе.Кроме того, выйдя из колонии злоумышленники будут отбывать еще по одному году ограничения свободы каждый.Ранее житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 миллиона рублей у бизнесмена, он отправится в колонию.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в СимферополеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал докладВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, вымогательство, прокуратура города севастополя, суд, приговор