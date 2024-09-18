Рейтинг@Mail.ru
Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/krymchane-konsolidirovany-v-podderzhke-prezidenta--aksenov-1140449516.html
Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T19:30
2024-09-18T19:32
сергей аксенов
владимир путин (политик)
крым
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137162455_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_fe6ed4a6070a9aafe2dd612778570fba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме видеоконференции с главой государства он написал в Telegram-канале.Глава региона также отметил, что для него большая честь работать под руководством Владимира Владимировича, и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие лидера государства и выполнить все поставленные им задачи.Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Аксенова на посту главы региона и отметил, что крымчане – люди особой закваски.Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240917/konstantinov-obyasnil-khoroshuyu-yavku-na-vyborakh-v-krymu-1140403884.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137162455_126:0:1263:853_1920x0_80_0_0_c4c0951858433551faaf6834feb235c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, владимир путин (политик), крым, россия, общество
Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал президенту РФ о его поддержке крымчанами

19:30 18.09.2024 (обновлено: 19:32 18.09.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме видеоконференции с главой государства он написал в Telegram-канале.

"Поблагодарил президента за поддержку, которую он оказывает нашему региону во всех сферах, за пристальное внимание к проблемам и нуждам крымчан. Крымчане консолидированы в поддержке Президента и наших Вооруженных Сил. Вместе победим!" – написал Аксенов.

Глава региона также отметил, что для него большая честь работать под руководством Владимира Владимировича, и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие лидера государства и выполнить все поставленные им задачи.
Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Аксенова на посту главы региона и отметил, что крымчане – люди особой закваски.
Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.
12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 15:21Радио "Спутник в Крыму"
Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
 
Сергей АксеновВладимир Путин (политик)КрымРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
20:52Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение
20:32Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
20:23Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
20:05Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
19:42Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
19:30Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
19:05Путин: "Крымчане – люди особой закваски"
18:52Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины
18:39Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине
18:17Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
18:07Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
17:55Клиенты РНКБ могут оплатить топливо на АЗК "АТАН" онлайн, получая кешбэк
17:30Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries
17:22На трассе под Севастополем иномарка сбила девушку на "зебре"
17:05В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
16:48В России растет число женщин-предпринимателей – Путин
16:29Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
16:20В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
16:07При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны
Лента новостейМолния