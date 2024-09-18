https://crimea.ria.ru/20240918/krymchane-konsolidirovany-v-podderzhke-prezidenta--aksenov-1140449516.html

Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов

Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T19:30

2024-09-18T19:30

2024-09-18T19:32

сергей аксенов

владимир путин (политик)

крым

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме видеоконференции с главой государства он написал в Telegram-канале.Глава региона также отметил, что для него большая честь работать под руководством Владимира Владимировича, и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие лидера государства и выполнить все поставленные им задачи.Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Аксенова на посту главы региона и отметил, что крымчане – люди особой закваски.Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240917/konstantinov-obyasnil-khoroshuyu-yavku-na-vyborakh-v-krymu-1140403884.html

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сергей аксенов, владимир путин (политик), крым, россия, общество