Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал президенту РФ о его поддержке крымчанами
19:30 18.09.2024 (обновлено: 19:32 18.09.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке его и Вооруженных сил РФ крымчанами. Об итоге встречи в режиме видеоконференции с главой государства он написал в Telegram-канале.
"Поблагодарил президента за поддержку, которую он оказывает нашему региону во всех сферах, за пристальное внимание к проблемам и нуждам крымчан. Крымчане консолидированы в поддержке Президента и наших Вооруженных Сил. Вместе победим!" – написал Аксенов.
Глава региона также отметил, что для него большая честь работать под руководством Владимира Владимировича, и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие лидера государства и выполнить все поставленные им задачи.
Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Аксенова на посту главы региона и отметил, что крымчане – люди особой закваски.
Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.
12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.
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