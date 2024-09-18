https://crimea.ria.ru/20240918/narkotorgovets-v-federalnom-rozyske-na-ugnannom-avto-ustroil-pogonyu-1140447416.html
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T21:07
2024-09-18T21:07
2024-09-18T21:07
краснодарский край
кубань
мвд по краснодарскому краю
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, заметив авто, которое числится в угоне, полицейские попытались его остановить, однако водитель их проигнорировал. Началась погоня с привлечением второго экипажа ДПС. В результате госавтоинспекторы блокировали автомобиль. Водитель и пассажир пытались скрыться. При задержании они оказали сопротивление полицейским.Водитель получил админпротоколы сразу по трем статьям и будет передан инициатору розыска, сейчас полицейские устанавливают его причастность к угону. Пассажир также привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников. Автомобиль помещен на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погонюСтрелял в полицейских: крымчанин осужден за пьяную погоню с силовиками
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
Погоня за угнанным авто на Кубани завершилась поимкой наркоторговца в розыске
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным пресс-службы, заметив авто, которое числится в угоне, полицейские попытались его остановить, однако водитель их проигнорировал. Началась погоня с привлечением второго экипажа ДПС. В результате госавтоинспекторы блокировали автомобиль. Водитель и пассажир пытались скрыться. При задержании они оказали сопротивление полицейским.
"За рулем угнанного авто был 27-летний житель поселка Ильского, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков в Красноармейском районе. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от освидетельствования отказался", – сказано в сообщении.
Водитель получил админпротоколы сразу по трем статьям и будет передан инициатору розыска, сейчас полицейские устанавливают его причастность к угону. Пассажир также привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников. Автомобиль помещен на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: