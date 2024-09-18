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Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T21:07
2024-09-18T21:07
краснодарский край
кубань
мвд по краснодарскому краю
дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, заметив авто, которое числится в угоне, полицейские попытались его остановить, однако водитель их проигнорировал. Началась погоня с привлечением второго экипажа ДПС. В результате госавтоинспекторы блокировали автомобиль. Водитель и пассажир пытались скрыться. При задержании они оказали сопротивление полицейским.Водитель получил админпротоколы сразу по трем статьям и будет передан инициатору розыска, сейчас полицейские устанавливают его причастность к угону. Пассажир также привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников. Автомобиль помещен на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погонюСтрелял в полицейских: крымчанин осужден за пьяную погоню с силовиками
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия
Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню

Погоня за угнанным авто на Кубани завершилась поимкой наркоторговца в розыске

21:07 18.09.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным пресс-службы, заметив авто, которое числится в угоне, полицейские попытались его остановить, однако водитель их проигнорировал. Началась погоня с привлечением второго экипажа ДПС. В результате госавтоинспекторы блокировали автомобиль. Водитель и пассажир пытались скрыться. При задержании они оказали сопротивление полицейским.

"За рулем угнанного авто был 27-летний житель поселка Ильского, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков в Красноармейском районе. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от освидетельствования отказался", – сказано в сообщении.

Водитель получил админпротоколы сразу по трем статьям и будет передан инициатору розыска, сейчас полицейские устанавливают его причастность к угону. Пассажир также привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников. Автомобиль помещен на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани.
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