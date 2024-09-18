https://crimea.ria.ru/20240918/narkotorgovets-v-federalnom-rozyske-na-ugnannom-avto-ustroil-pogonyu-1140447416.html

Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню

Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню

Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T21:07

2024-09-18T21:07

2024-09-18T21:07

краснодарский край

кубань

мвд по краснодарскому краю

дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, заметив авто, которое числится в угоне, полицейские попытались его остановить, однако водитель их проигнорировал. Началась погоня с привлечением второго экипажа ДПС. В результате госавтоинспекторы блокировали автомобиль. Водитель и пассажир пытались скрыться. При задержании они оказали сопротивление полицейским.Водитель получил админпротоколы сразу по трем статьям и будет передан инициатору розыска, сейчас полицейские устанавливают его причастность к угону. Пассажир также привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников. Автомобиль помещен на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погонюСтрелял в полицейских: крымчанин осужден за пьяную погоню с силовиками

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия