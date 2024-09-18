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Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
Произвести массовый подрыв телефонов, как это произошло с пейджерами в Ливане, технически возможно, но без взрывчатки это не причинит большого вреда здоровью... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T20:23
2024-09-18T20:23
2024-09-18T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Произвести массовый подрыв телефонов, как это произошло с пейджерами в Ливане, технически возможно, но без взрывчатки это не причинит большого вреда здоровью. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, заведующий кафедрой электромеханики и сварки КИПУ им. Февзи Якубова Эльмар Ягьяев.Разогреть батарею гаджета до взрывоопасной температуры может вирус, распространенный через интернет. В результате телефон может загореться."Если вы какой-то вирус "поймаете" и он разогреет батарею свыше 100 градусов, она лопнет или загорится. Ну выбросили из кармана и все, максимум небольшие ожоги будут. А так, чтобы ощутимый вред здоровью причинить, то это взрывчатка должна быть "прошита" в телефоне", – сказал Эльмар Ягьяев.В Ливане, по его словам, для террористической операции произвели подложную партию пейджеров, в которую вмонтировали деталь со взрывчаткой и скрытую программу, которая может ее активировать."Взрывчатка была "прошита" и по команде какой-то, например, СМС разослали, она у них сработала", – уточнил специалист.В обычный телефон тоже можно установить взрывчатку, но для такого массового подрыва надо произвести большую партию аппаратов. Технически это гораздо сложнее, чем с пейджерами, отметил эксперт.17 сентября в результате массовой детонации пейджеров в Ливане были ранены более 2,8 тысячи граждан, восемь человек погибли. По свидетельству местных СМИ, большинство из них были гражданскими людьми, среди которых дети, женщины и старики. В российском МИДе заявили, что ситуация требует тщательного международного расследования и оценки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, эльмар ягьяев, телефон, взрыв, смартфон, интернет
Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
Обычный телефон можно взорвать онлайн с помощью вируса – эксперт
20:23 18.09.2024 (обновлено: 20:31 18.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Произвести массовый подрыв телефонов, как это произошло с пейджерами в Ливане, технически возможно, но без взрывчатки это не причинит большого вреда здоровью. Об этом РИА Новости Крым
рассказал кандидат технических наук, заведующий кафедрой электромеханики и сварки КИПУ им. Февзи Якубова Эльмар Ягьяев.
"С помощью специальной программы можно заставить взорваться батарейку, но от этого будет максимум ожог. Взрыва такого, который мог бы привести к увечьям, не будет", – сказал он.
Разогреть батарею гаджета до взрывоопасной температуры может вирус, распространенный через интернет. В результате телефон может загореться.
"Если вы какой-то вирус "поймаете" и он разогреет батарею свыше 100 градусов, она лопнет или загорится. Ну выбросили из кармана и все, максимум небольшие ожоги будут. А так, чтобы ощутимый вред здоровью причинить, то это взрывчатка должна быть "прошита" в телефоне", – сказал Эльмар Ягьяев.
В Ливане, по его словам, для террористической операции произвели подложную партию пейджеров, в которую вмонтировали деталь со взрывчаткой и скрытую программу, которая может ее активировать.
"Взрывчатка была "прошита" и по команде какой-то, например, СМС разослали, она у них сработала", – уточнил специалист.
В обычный телефон тоже можно установить взрывчатку, но для такого массового подрыва надо произвести большую партию аппаратов. Технически это гораздо сложнее, чем с пейджерами, отметил эксперт.
17 сентября в результате массовой детонации пейджеров
в Ливане были ранены более 2,8 тысячи граждан, восемь человек погибли. По свидетельству местных СМИ, большинство из них были гражданскими людьми, среди которых дети, женщины и старики. В российском МИДе заявили
, что ситуация требует тщательного международного расследования и оценки.
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