https://crimea.ria.ru/20240918/krymchanka-obvinyaet-roddom-v-gibeli-rebenka--otkryto-ugolovnoe-delo-1140447315.html

Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело

Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T20:05

2024-09-18T20:05

2024-09-18T20:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир терентьев

евпатория

родильный дом

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории. Об этом сообщает Информационный центр СК.По данным ведомства, ранее по поручению Бастрыкина крымские следователи уже проводили проверку по данному факту и отказали в возбуждении уголовного дела. Однако женщина обратилась в интернет-приемную главы СК РФ в одной из социальных сетей и завила о несогласии с результатами установления обстоятельств, при которых потеряла ребенка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологСыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, евпатория, родильный дом, новости крыма, происшествия