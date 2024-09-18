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Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T20:05
2024-09-18T20:05
2024-09-18T20:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
евпатория
родильный дом
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории. Об этом сообщает Информационный центр СК.По данным ведомства, ранее по поручению Бастрыкина крымские следователи уже проводили проверку по данному факту и отказали в возбуждении уголовного дела. Однако женщина обратилась в интернет-приемную главы СК РФ в одной из социальных сетей и завила о несогласии с результатами установления обстоятельств, при которых потеряла ребенка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологСыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, евпатория, родильный дом, новости крыма, происшествия
Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
Бастрыкин поручил открыть дело о ненадлежащей медпомощи в роддоме Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории. Об этом сообщает Информационный центр СК.
По данным ведомства, ранее по поручению Бастрыкина крымские следователи уже проводили проверку по данному факту и отказали в возбуждении уголовного дела. Однако женщина обратилась в интернет-приемную главы СК РФ в одной из социальных сетей и завила о несогласии с результатами установления обстоятельств, при которых потеряла ребенка.
"В 2020 году женщину госпитализировали в медицинское учреждение на сохранение, при этом необходимая помощь ей не оказывалась, в результате чего у заявительницы произошел выкидыш. Обратившаяся полагает, что в ее медицинскую документацию внесены недостоверные сведения", – уточнили в СК суть обращения.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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