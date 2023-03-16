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Сыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач
Сыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Сыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач
Новорожденный ребенок может значительно отстать в своем физическом и психологическом развитии, если мать придерживается сыроедения (системы питания, при которой РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T14:46
2023-03-16T14:46
2023-03-16T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Новорожденный ребенок может значительно отстать в своем физическом и психологическом развитии, если мать придерживается сыроедения (системы питания, при которой из рациона исключают термически обработанную пищу – ред.). Об этом в комментарии РИА Новости рассказала кубанский врач-педиатр и преподаватель Эллеонора Ивенская.Ранее в Сочи началось уголовное производство по факту смерти новорожденного. Как установило следствие, младенец умер от истощения. В сети также появились сообщения, что трагедия произошла в семье популярного блогера-сыроеда.По ее словам, состав молока родившей женщины напрямую зависит от того, что она ест. И в случае, если с питанием она не получает с пищей белков, жиров, углеводов и железа в достаточном количестве, то новорожденный уже априори склонен к развитию анемии. Доктор напомнила, что гемоглобин – сложный и жизненно важный белок, который участвует в процессе доставки кислорода к тканям, к мозгу. И нехватка кислорода в тканях чревата торможением в развитии, - подчеркнула врач.Эксперт подчеркнула, что рацион ребенка должен быть разнообразным и соответствовать его возрасту, тогда как "модные диеты", на которые "садятся взрослые, далеко не всегда отвечают потребностям детского организма. Инвенская напомнила, что в первый год жизни малыш должен "удвоить в росте и утроить в весе".По ее словам, если кормящая мать находится на диете, то это чревато нехваткой грудного молока. Недостаток кальция может вызвать у ребенка судороги, а гипотрофия (расстройство питания – ред.) могло стать причиной развития пневмонии, говорит Ивенская.Комментируя трагический случай со смертью новорожденного в Сочи, доктор предположила, что, по всей видимости, ему не хватило материнского молока. Педиатр объяснила, что если младенец голоден, он "кричит только первые два дня, а потом перестает, потому что, чем меньше его кормят, тем меньше он просит. Возможно, родители даже не поняли, что их ребенку, недостаточно питания и что он теряет вес.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СККак помочь при тепловом ударе самым маленьким – врачНа Алтае младенец насмерть отравился материнским молоком
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здоровье, общество, диетология, происшествия, новости, сочи, кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Новорожденный ребенок может значительно отстать в своем физическом и психологическом развитии, если мать придерживается сыроедения (системы питания, при которой из рациона исключают термически обработанную пищу – ред.). Об этом в комментарии РИА Новости рассказала кубанский врач-педиатр и преподаватель Эллеонора Ивенская.
Ранее в Сочи началось уголовное производство по факту смерти новорожденного. Как установило следствие, младенец умер от истощения. В сети также появились сообщения, что трагедия произошла в семье популярного блогера-сыроеда.
"Если мать ребенка придерживается особой диеты, например, сыроедение, во время беременности плод получает неполный набор белков, жиров и углеводов", - пояснила врач-педиатр.
По ее словам, состав молока родившей женщины напрямую зависит от того, что она ест. И в случае, если с питанием она не получает с пищей белков, жиров, углеводов и железа в достаточном количестве, то новорожденный уже априори склонен к развитию анемии. Доктор напомнила, что гемоглобин – сложный и жизненно важный белок, который участвует в процессе доставки кислорода к тканям, к мозгу. И нехватка кислорода в тканях чревата торможением в развитии, - подчеркнула врач.
Эксперт подчеркнула, что рацион ребенка должен быть разнообразным и соответствовать его возрасту, тогда как "модные диеты", на которые "садятся взрослые, далеко не всегда отвечают потребностям детского организма. Инвенская напомнила, что в первый год жизни малыш должен "удвоить в росте и утроить в весе".
"Если ребенок отстает в весе и росте, он будет отставать и в психомоторном развитии", - уточнила педиатр.
По ее словам, если кормящая мать находится на диете, то это чревато нехваткой грудного молока. Недостаток кальция может вызвать у ребенка судороги, а гипотрофия (расстройство питания – ред.) могло стать причиной развития пневмонии, говорит Ивенская.
Комментируя трагический случай со смертью новорожденного в Сочи, доктор предположила, что, по всей видимости, ему не хватило материнского молока. Педиатр объяснила, что если младенец голоден, он "кричит только первые два дня, а потом перестает, потому что, чем меньше его кормят, тем меньше он просит. Возможно, родители даже не поняли, что их ребенку, недостаточно питания и что он теряет вес.
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