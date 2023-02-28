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В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК
В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК
Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T15:47
2023-02-28T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении тела младенца. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Проверка СледкомаПо данным следствия, ребенок был доношен, смерть наступила во время родов, девочке был поставлен предварительный диагноз. Проверка продолжится, ее ход контролирует руководство следственного главка.Данные прокуратурыПрокуратура Крыма установила, что 34-летнюю женщину с предвестниками родов доставили в роддом 24 февраля, а на следующий день она родила мертвого ребенка.Ранее Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге умершую новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях. В минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Следком проверит данные о нарушении прав онкобольного ребенкаВ Москве под окнами многоэтажки нашли тело новорожденной девочкиНа Алтае младенец насмерть отравился материнским молоком
https://crimea.ria.ru/20230228/ischeznovenie-tela-mladentsa-v-simferopole-v-minzdrave-proyasnili-situatsiyu-1127259120.html
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крым, симферополь, происшествия, общество, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК

Следком и прокуратура проводят проверки по факту смерти младенца в Симферополе

15:47 28.02.2023 (обновлено: 15:52 28.02.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЗдание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Здание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении тела младенца. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Проверка Следкома

"Следователем был организован выезд на место происшествия, по результатам которого изъяты копии медицинских документов, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка в экспертном учреждении. В следственном отделе был организован личный прием членов семьи роженицы, приняты все доводы, которые будут тщательным образом изучены", - сказано в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, ребенок был доношен, смерть наступила во время родов, девочке был поставлен предварительный диагноз. Проверка продолжится, ее ход контролирует руководство следственного главка.
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Данные прокуратуры

Прокуратура Крыма установила, что 34-летнюю женщину с предвестниками родов доставили в роддом 24 февраля, а на следующий день она родила мертвого ребенка.
"Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении при оказании перинатальным центром медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденным детям", - уточнили в прокуратуре.
Ранее Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге умершую новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях. В минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.
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