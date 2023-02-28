https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-delom-ob-ischeznuvshem-tele-mladentsa-zanyalis-prokuratura-i-sk-1127260638.html

В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК

В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК

Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T15:47

2023-02-28T15:47

2023-02-28T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении тела младенца. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Проверка СледкомаПо данным следствия, ребенок был доношен, смерть наступила во время родов, девочке был поставлен предварительный диагноз. Проверка продолжится, ее ход контролирует руководство следственного главка.Данные прокуратурыПрокуратура Крыма установила, что 34-летнюю женщину с предвестниками родов доставили в роддом 24 февраля, а на следующий день она родила мертвого ребенка.Ранее Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге умершую новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях. В минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Следком проверит данные о нарушении прав онкобольного ребенкаВ Москве под окнами многоэтажки нашли тело новорожденной девочкиНа Алтае младенец насмерть отравился материнским молоком

https://crimea.ria.ru/20230228/ischeznovenie-tela-mladentsa-v-simferopole-v-minzdrave-proyasnili-situatsiyu-1127259120.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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