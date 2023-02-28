В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК
Следком и прокуратура проводят проверки по факту смерти младенца в Симферополе
15:47 28.02.2023 (обновлено: 15:52 28.02.2023)
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЗдание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Симферопольские следователи начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении тела младенца. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Проверка Следкома
"Следователем был организован выезд на место происшествия, по результатам которого изъяты копии медицинских документов, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка в экспертном учреждении. В следственном отделе был организован личный прием членов семьи роженицы, приняты все доводы, которые будут тщательным образом изучены", - сказано в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, ребенок был доношен, смерть наступила во время родов, девочке был поставлен предварительный диагноз. Проверка продолжится, ее ход контролирует руководство следственного главка.
Данные прокуратуры
Прокуратура Крыма установила, что 34-летнюю женщину с предвестниками родов доставили в роддом 24 февраля, а на следующий день она родила мертвого ребенка.
"Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении при оказании перинатальным центром медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденным детям", - уточнили в прокуратуре.
Ранее Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге умершую новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях. В минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.
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