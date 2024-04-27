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Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ на белгородское село
Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ на белгородское село - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ на белгородское село
В результате удара украинских боевиков по селу Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области ранены пятеро мирных жителей, в том числе 17-летняя... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T13:11
2024-04-27T13:11
2024-04-27T13:11
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по селу Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области ранены пятеро мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки была доставлена в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель одной из машин госпитализирован с осколочным ранением головы - его состояние тяжелое. Одна из пострадавших получила ранение спины и плеча, еще один мирный житель - проникающее ранение брюшной полости, пятый пострадавший контужен и отправлен на амбулаторное лечение.Украинские дроны-камикадзе ранее в субботу атаковали сельхозпредприятие и автомобили в Вознесеновка Шебекинского округа, ранен тракторист. Читайте также на РИА Новости Крым:68 украинских БПЛА: ночная атака на Крым и Краснодарский крайТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон)
Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ на белгородское село
В Шебекинском округе при ударе ВСУ ранены пятеро мирных жителей - Гладков