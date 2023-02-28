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Исчезновение тела младенца в Симферополе: в минздраве прояснили ситуацию - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Исчезновение тела младенца в Симферополе: в минздраве прояснили ситуацию
Исчезновение тела младенца в Симферополе: в минздраве прояснили ситуацию - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Исчезновение тела младенца в Симферополе: в минздраве прояснили ситуацию
Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T14:56
2023-02-28T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях.Что случилосьВ видеоролике, опубликованном в социальных сетях, родственники роженицы сообщили о том, что ребенок появился на свет 25 февраля в симферопольском перинатальном центре. Матери показали младенца, затем унесли, а позже сообщили о смерти девочки и предложили забрать тело в морге в понедельник, 27 февраля. "Мы три раза ходили в морг. В итоге труп девочки там не обнаружили", - констатирует на видео женщина, которая представилась родственницей роженицы.Что говорят в минздравеВ минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.В пресс-службе заверили, что руководство перинатального центра сразу проинформировало пациентку о местонахождении тела ребенка, а представители бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники самого республиканского минздрава дали родственникам дополнительные разъяснения.При этом в видеоролике родственники указали, что уже обратились к правоохранителям и в случае обнаружения тела планируют сделать ДНК- тест — семья сомневается, что их девочка мертва.
https://crimea.ria.ru/20221117/gde-novorozhdennye-poluchayut-ekstrennuyu-pomosch-medikov-v-krymu--neonatolog-1125424017.html
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Исчезновение тела младенца в Симферополе: в минздраве прояснили ситуацию

Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе

14:56 28.02.2023 (обновлено: 15:04 28.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Минздрав Крыма прокомментировал сообщение об исчезновении тела младенца в Симферополе. Информация о том, что родственники в течение нескольких дней не могут найти в морге новорожденную девочку, распространилась во вторник в социальных сетях.

Что случилось

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, родственники роженицы сообщили о том, что ребенок появился на свет 25 февраля в симферопольском перинатальном центре. Матери показали младенца, затем унесли, а позже сообщили о смерти девочки и предложили забрать тело в морге в понедельник, 27 февраля.
"Мы три раза ходили в морг. В итоге труп девочки там не обнаружили", - констатирует на видео женщина, которая представилась родственницей роженицы.
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Что говорят в минздраве

В минздраве Крыма утверждают, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.
"В настоящее время тело ребенка находится Крымском республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые исследования", - сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе заверили, что руководство перинатального центра сразу проинформировало пациентку о местонахождении тела ребенка, а представители бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники самого республиканского минздрава дали родственникам дополнительные разъяснения.
При этом в видеоролике родственники указали, что уже обратились к правоохранителям и в случае обнаружения тела планируют сделать ДНК- тест — семья сомневается, что их девочка мертва.
 
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