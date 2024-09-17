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РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"
РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 17.09.2024
РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"
РНКБ Банк ПАО (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T16:24
2024-09-17T16:24
2024-09-17T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. РНКБ Банк ПАО (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.Совместный проект РНКБ и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с весны 2023 года. На сегодняшний день услугой могут воспользоваться посетители почтовых отделений Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи.Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLuWYWnfe8
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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рнкб (пао), банк, финансы, почта крыма, новости крыма, крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. РНКБ Банк ПАО (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.
Совместный проект РНКБ и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с весны 2023 года. На сегодняшний день услугой могут воспользоваться посетители почтовых отделений Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.
Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи.
"Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для всех клиентов РНКБ — важнейшее направление работы банка. В рамках сотрудничества РНКБ и ФГУП "Почта Крыма" мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент банка, независимо от места жительства, имел возможность в любой момент воспользоваться своими денежными средствами", — сказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.
Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneLuWYWnfe8