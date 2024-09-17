https://crimea.ria.ru/20240917/rnkb-vydacha-nalichnykh-rabotaet-bolee-chem-v-150-otdeleniyakh-pochty-kryma-1140412232.html

РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"

РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 17.09.2024

РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"

РНКБ Банк ПАО (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T16:24

2024-09-17T16:24

2024-09-17T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. РНКБ Банк ПАО (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба банка.Совместный проект РНКБ и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с весны 2023 года. На сегодняшний день услугой могут воспользоваться посетители почтовых отделений Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи.Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLuWYWnfe8

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, финансы, почта крыма, новости крыма, крым, севастополь