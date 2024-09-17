https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-zhdut-slozhnyy-sezon-po-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1140411967.html

В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T16:43

2024-09-17T16:43

2024-09-17T16:43

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антон лясковский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре, отметил замминистра.И пояснил, что всего должны вакцинировать 60% населения Крыма, это порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. "Готовы выезжать и в организованные коллективы, и в школы. За две недели привиты уже порядка 130 тысяч человек от гриппа, это чуть более 11% от намеченного плана", – сказал Лясковский.Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости. По его словам, вакцины в Крыму достаточно, ее республика получает от федерального минздрава, а также закупает региональное министерство.Наряду с заболеваемостью гриппом и ОРВИ фиксируется и рост заболеваемости ковидом, добавил Лясковский, но для Крыма ситуация не критична."По новой коронавирусной инфекции есть определенный рост, но пока не критично, мы справляемся, медучреждения не перепрофилируем, в Крыму хватает того количества инфекционных коек, которые есть на сегодняшний день", – отметил он.Лясковский порекомендовал пройти углубленную диспансеризацию тем жителям республики, которые перенесли коронавирус.Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилась почти на 50%, COVID-19 – почти на 30%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты около 12 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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