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В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 17.09.2024
В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T16:43
2024-09-17T16:43
2024-09-17T16:43
крым
антон лясковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре, отметил замминистра.И пояснил, что всего должны вакцинировать 60% населения Крыма, это порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. "Готовы выезжать и в организованные коллективы, и в школы. За две недели привиты уже порядка 130 тысяч человек от гриппа, это чуть более 11% от намеченного плана", – сказал Лясковский.Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости. По его словам, вакцины в Крыму достаточно, ее республика получает от федерального минздрава, а также закупает региональное министерство.Наряду с заболеваемостью гриппом и ОРВИ фиксируется и рост заболеваемости ковидом, добавил Лясковский, но для Крыма ситуация не критична."По новой коронавирусной инфекции есть определенный рост, но пока не критично, мы справляемся, медучреждения не перепрофилируем, в Крыму хватает того количества инфекционных коек, которые есть на сегодняшний день", – отметил он.Лясковский порекомендовал пройти углубленную диспансеризацию тем жителям республики, которые перенесли коронавирус.Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилась почти на 50%, COVID-19 – почти на 30%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты около 12 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, антон лясковский, новости крыма, грипп, орви, вакцинация, минздрав крыма, минздрав рф
В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Крыму ожидается сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ – Минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым
. В Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.
"В части гриппа и ОРВИ мы понимаем, что сезон может быть сложный, в прошлом году была довольно-таки высокая заболеваемость. В этом году также ожидаем. Надеемся, что вакцинацию проведем в срок, для этого у нас есть все силы, в том числе мобильные бригады", – отметил Лясковский.
Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре, отметил замминистра.
И пояснил, что всего должны вакцинировать 60% населения Крыма, это порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. "Готовы выезжать и в организованные коллективы, и в школы. За две недели привиты уже порядка 130 тысяч человек от гриппа, это чуть более 11% от намеченного плана", – сказал Лясковский.
Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости. По его словам, вакцины в Крыму достаточно, ее республика получает от федерального минздрава, а также закупает региональное министерство.
"Вакцина проверенная, отечественная, она постоянно модернизируется, то есть добавляются те штаммы гриппа, которые были в предыдущих периодах, для того чтобы охватить весь спектр. Более 500 тысяч (вакцин – ред.) сейчас в остатке, доступность абсолютная", – отметил замминистра.
Наряду с заболеваемостью гриппом и ОРВИ фиксируется и рост заболеваемости ковидом, добавил Лясковский, но для Крыма ситуация не критична.
"По новой коронавирусной инфекции есть определенный рост, но пока не критично, мы справляемся, медучреждения не перепрофилируем, в Крыму хватает того количества инфекционных коек, которые есть на сегодняшний день", – отметил он.
Лясковский порекомендовал пройти углубленную диспансеризацию тем жителям республики, которые перенесли коронавирус.
"Диспансеризация – очень важный аспект в части безопасности пациента, для того чтобы своевременно предотвратить развитие того или иного заболевания. В этом году мы планируем провести обследование порядка 70% населения республики. Это очень большая цифра, более одного миллиона трехсот тысяч человек", – заключил замминистра.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилась почти на 50%,
COVID-19 – почти на 30%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты около 12 миллионов человек.
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