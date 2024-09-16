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В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор
В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор
За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе – 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T17:02
2024-09-16T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе – 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.На предшествующей неделе в Крыму было зарегистрировано 215 новых случаев, в Севастополе – 237.Служба обеспечивает весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщают в Роспотребнадзоре.Ранее в службе предупредили, что в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19. Речь идет о вариантах коронавируса, входящих в линию FLiRT.Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Самое главное – вовремя начать лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в КрымуОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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коронавирус, севастополь, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор

Заболеваемость COVID-19 в Севастополе растет - Роспотребнадзор

17:02 16.09.2024 (обновлено: 17:03 16.09.2024)
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе – 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

"Еженедельный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период", - говорится в сообщении.

На предшествующей неделе в Крыму было зарегистрировано 215 новых случаев, в Севастополе – 237.
Служба обеспечивает весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщают в Роспотребнадзоре.
Ранее в службе предупредили, что в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19. Речь идет о вариантах коронавируса, входящих в линию FLiRT.
Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Самое главное – вовремя начать лечение.
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КоронавирусСевастопольКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзор
 
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