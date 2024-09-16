https://crimea.ria.ru/20240916/v-sevastopole-rastet-zabolevaemost-koronavirusom---rospotrebnadzor-1140385185.html

В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор

В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор

За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе – 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T17:02

2024-09-16T17:02

2024-09-16T17:03

коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе – 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.На предшествующей неделе в Крыму было зарегистрировано 215 новых случаев, в Севастополе – 237.Служба обеспечивает весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщают в Роспотребнадзоре.Ранее в службе предупредили, что в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19. Речь идет о вариантах коронавируса, входящих в линию FLiRT.Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Самое главное – вовремя начать лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в КрымуОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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