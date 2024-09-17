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Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона
Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона
Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T15:39
2024-09-17T15:39
эммануэль макрон
франция
новости
импичмент
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Parisien.Это первый шаг в серии "труднопроходимых" решений, отмечает издание.Предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами Бюро его поддержали 12 голосов против десяти.Бюро – это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции. Сейчас 12 из 22 его членов – представители левых.Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".В 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эммануэль макрон, франция, новости, импичмент, политика
Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона

Процедуру импичмента Макрона утвердили во Франции

15:39 17.09.2024
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Parisien.

"Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", – сказано в сообщении.

Это первый шаг в серии "труднопроходимых" решений, отмечает издание.
Предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами Бюро его поддержали 12 голосов против десяти.
Бюро – это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции. Сейчас 12 из 22 его членов – представители левых.
Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".
В 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой.
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