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Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:00
2024-08-11T14:00
2024-08-11T14:14
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом ударами врага в одной многоэтажке посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения. Также разбита остановка и посечен автобус.Утром в воскресенье беспилотники ВСУ атаковали квартиры в многоэтажках города. В одной из атак сразу три дрона ВСУ ударили по жилой многоэтажке. В результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. В здании загорелась крыша и одна из квартир.Аналогичные удары ВСУ наносили по селу Новая Таволжанка.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Четверо мужчин получили осколочные ранения после атак ВСУ по Шебекино - Гладков
14:00 11.08.2024 (обновлено: 14:14 11.08.2024)