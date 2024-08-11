https://crimea.ria.ru/20240811/esche-chetyre-mirnykh-zhitelya-raneny-v-shebekino-posle-obstrelov-vsu-1139516185.html

Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ

Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ

Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T14:00

2024-08-11T14:00

2024-08-11T14:14

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом ударами врага в одной многоэтажке посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения. Также разбита остановка и посечен автобус.Утром в воскресенье беспилотники ВСУ атаковали квартиры в многоэтажках города. В одной из атак сразу три дрона ВСУ ударили по жилой многоэтажке. В результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. В здании загорелась крыша и одна из квартир.Аналогичные удары ВСУ наносили по селу Новая Таволжанка.

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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