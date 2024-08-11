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Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:00
2024-08-11T14:14
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом ударами врага в одной многоэтажке посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения. Также разбита остановка и посечен автобус.Утром в воскресенье беспилотники ВСУ атаковали квартиры в многоэтажках города. В одной из атак сразу три дрона ВСУ ударили по жилой многоэтажке. В результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. В здании загорелась крыша и одна из квартир.Аналогичные удары ВСУ наносили по селу Новая Таволжанка.
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ

Четверо мужчин получили осколочные ранения после атак ВСУ по Шебекино - Гладков

14:00 11.08.2024 (обновлено: 14:14 11.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Трое пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставлены в областную клиническую больницу. Медики оценивают, что у всех трех раненых состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине медпомощь оказана в Шебекинской ЦРБ", - написал он в Telegram.
При этом ударами врага в одной многоэтажке посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения. Также разбита остановка и посечен автобус.
Утром в воскресенье беспилотники ВСУ атаковали квартиры в многоэтажках города. В одной из атак сразу три дрона ВСУ ударили по жилой многоэтажке. В результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. В здании загорелась крыша и одна из квартир.
Аналогичные удары ВСУ наносили по селу Новая Таволжанка.
 
Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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