https://crimea.ria.ru/20240811/v-shebekino-srazu-tri-drona-atakovali-zhiloy-dom---est-ranenaya-1139511271.html
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
В Шебекино Белгородской области три украинских дрона одновременно атаковали жилой многоквартирный дом. В результате ударов ранена мирная жительница, сообщил... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T09:49
2024-08-11T09:49
2024-08-11T09:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Шебекино Белгородской области три украинских дрона одновременно атаковали жилой многоквартирный дом. В результате ударов ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Еще один вражеский беспилотник ударил по квартире в другой многоэтажке, начался пожар. Ликвидацией всех очагов возгорания занимаются сотрудники МЧС."В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома: выбито остекление и поврежден фасад. В результате атаки еще одного беспилотника выбиты окна и повреждена кровля частного домовладения. Также осколками посечена ГАЗель", - информирует губернатор.На данный момент информация о последствиях атак уточняется, оперативные службы работают на местах.Утром в воскресенье очередной атаке подверглась Воронежская область. В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дроновСредства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиНад Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
В Белгородской области украинские дроны атаковали многоэтажки - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Шебекино Белгородской области три украинских дрона одновременно атаковали жилой многоквартирный дом. В результате ударов ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. В результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры", - написал он в Telegram-канале.
Еще один вражеский беспилотник ударил по квартире в другой многоэтажке, начался пожар. Ликвидацией всех очагов возгорания занимаются сотрудники МЧС.
"В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома: выбито остекление и поврежден фасад. В результате атаки еще одного беспилотника выбиты окна и повреждена кровля частного домовладения. Также осколками посечена ГАЗель", - информирует губернатор.
На данный момент информация о последствиях атак уточняется, оперативные службы работают на местах.
Утром в воскресенье очередной атаке подверглась Воронежская область
. В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске
. В результате ранения получили 13 человек
, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.
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