https://crimea.ria.ru/20240809/nad-kurskoy-oblastyu-sbili-4-rakety-i-4-drona-vsu-1139491648.html
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T19:59
2024-08-09T19:59
2024-08-09T20:00
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
алексей смирнов
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По данным Минобороны, атака отражена около 19:00.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧССу-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240809/glava-kurchatova-rasskazal-o-napryazhennoy-obstanovke-v-gorode-1139476743.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a7f8f8f2e2d66af831a698a540f05a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
Над Курской областью силы ПВО сбили четыре украинских ракеты и беспилотники - власти
19:59 09.08.2024 (обновлено: 20:00 09.08.2024)