Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/nad-kurskoy-oblastyu-sbili-4-rakety-i-4-drona-vsu-1139491648.html
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T19:59
2024-08-09T20:00
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
алексей смирнов
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По данным Минобороны, атака отражена около 19:00.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧССу-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240809/glava-kurchatova-rasskazal-o-napryazhennoy-obstanovke-v-gorode-1139476743.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a7f8f8f2e2d66af831a698a540f05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости
Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты

Над Курской областью силы ПВО сбили четыре украинских ракеты и беспилотники - власти

19:59 09.08.2024 (обновлено: 20:00 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито 4 украинских ракеты и 4 БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, атака отражена около 19:00.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
Курская АЭС
13:04
Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе
 
Курская областьОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУАлексей СмирновПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа
20:11Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
19:59Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
19:39Российские туристы попали под камнепад в Турции
19:2612 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии
19:11Боевики ВСУ обстреливают Энергодар
18:58В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев
18:28Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
18:128 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую область
18:01Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии
17:5449 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков
17:43Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое
17:32Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
17:10В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
17:03Завышали цены на перевозки: на вокзале Симферополя оштрафовали таксистов
16:45Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
16:06В Керчи нет газа из-за аварии
15:39В Крыму планируют расширять посадки кизила
15:28В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
Лента новостейМолния