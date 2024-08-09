https://crimea.ria.ru/20240809/nad-kurskoy-oblastyu-sbili-4-rakety-i-4-drona-vsu-1139491648.html

Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты

Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T19:59

2024-08-09T19:59

2024-08-09T20:00

курская область

обстрелы курской области

обстрелы всу

алексей смирнов

пво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По данным Минобороны, атака отражена около 19:00.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧССу-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области

https://crimea.ria.ru/20240809/glava-kurchatova-rasskazal-o-napryazhennoy-obstanovke-v-gorode-1139476743.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости