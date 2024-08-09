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Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили боевиков ВСУ и их военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T14:20
2024-08-09T14:22
курская область
вооруженные силы россии
потери всу
авиация
безопасность
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приграничном районе Курской области российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили боевиков ВСУ и их военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Мартыновки, Никольского и на западной окраине Суджи.По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по разведанным целям. Это позволило нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныОбстановка в Курской области признана ЧС федерального масштабаПод огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, безопасность, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, видео
Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области

В Курской области Су-34 нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ

14:20 09.08.2024 (обновлено: 14:22 09.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приграничном районе Курской области российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили боевиков ВСУ и их военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Мартыновки, Никольского и на западной окраине Суджи.
По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по разведанным целям. Это позволило нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
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Курская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУАвиацияБезопасностьРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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