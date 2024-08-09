https://crimea.ria.ru/20240809/su-34-udarili-po-lichnomu-sostavu-i-voennoy-tekhnike-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139478590.html

Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области

Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили боевиков ВСУ и их военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T14:20

2024-08-09T14:20

2024-08-09T14:22

курская область

вооруженные силы россии

потери всу

авиация

безопасность

россия

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139478369_0:0:824:463_1920x0_80_0_0_9547ba865a6ba278f141e4ca7e610da4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приграничном районе Курской области российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили боевиков ВСУ и их военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Мартыновки, Никольского и на западной окраине Суджи.По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по разведанным целям. Это позволило нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныОбстановка в Курской области признана ЧС федерального масштабаПод огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, безопасность, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, видео