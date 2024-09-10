https://crimea.ria.ru/20240910/moskovskie-aeroporty-snyali-ogranicheniya-posle-ataki-dronov-1140246953.html
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T08:42
2024-09-10T08:42
2024-09-10T08:43
москва
московская область
авиация
росавиация
логистика
безопасность
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130562752_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_30e7d968018f01c6dce68f6f6be8d571.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку на Московскую область. Беспилотники врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Погибла 46-летняя женщина и ранены три человека. Администрации аэропортов Домодедово и Внуково сообщили на фоне устранения последствий атаки временно не принимают и не отправляют воздушные суда.Всего в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 144 дрона.
https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html
москва
московская область
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130562752_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_a339450b0223ff140f9d9153297e7d26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, авиация, росавиация, логистика, безопасность, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, новости
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов
08:42 10.09.2024 (обновлено: 08:43 10.09.2024)