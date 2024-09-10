https://crimea.ria.ru/20240910/moskovskie-aeroporty-snyali-ogranicheniya-posle-ataki-dronov-1140246953.html

Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов

Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T08:42

2024-09-10T08:42

2024-09-10T08:43

москва

московская область

авиация

росавиация

логистика

безопасность

атака дронов всу на подмосковье

подмосковье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130562752_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_30e7d968018f01c6dce68f6f6be8d571.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку на Московскую область. Беспилотники врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Погибла 46-летняя женщина и ранены три человека. Администрации аэропортов Домодедово и Внуково сообщили на фоне устранения последствий атаки временно не принимают и не отправляют воздушные суда.Всего в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 144 дрона.

https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html

москва

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, авиация, росавиация, логистика, безопасность, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, новости