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Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T08:42
2024-09-10T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку на Московскую область. Беспилотники врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Погибла 46-летняя женщина и ранены три человека. Администрации аэропортов Домодедово и Внуково сообщили на фоне устранения последствий атаки временно не принимают и не отправляют воздушные суда.Всего в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 144 дрона.
https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html
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москва, московская область, авиация, росавиация, логистика, безопасность, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, новости
Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

08:42 10.09.2024 (обновлено: 08:43 10.09.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прилет и вылет самолетов, которые были введены после атаки беспилотников во вторник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.
Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку на Московскую область. Беспилотники врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Погибла 46-летняя женщина и ранены три человека.
Администрации аэропортов Домодедово и Внуково сообщили на фоне устранения последствий атаки временно не принимают и не отправляют воздушные суда.
Всего в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 144 дрона.
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