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"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений - РИА Новости Крым, 10.09.2024
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T09:18
2024-09-10T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов."Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников", – отметил Натаров.Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму "не стоит на месте, а развивается активно".В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел КрымаУкраинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
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крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, евпатория, керчь, симферополь
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений

В Крыму после капремонта откроются три объекта здравоохранения – Натаров

09:18 10.09.2024 (обновлено: 10:24 10.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСимферопольская клиническая больница №6
Симферопольская клиническая больница №6 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.

"Также после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3. И в этом же году должно заработать в Бахчисарае после капремонта инфекционное отделение", – добавил Натаров.

Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов.
"Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников", – отметил Натаров.
Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму "не стоит на месте, а развивается активно".

"Крым сделал очень большой рывок на сегодняшний день. Очень многие объекты отремонтированы. Мы находимся на своем месте, и это достаточно устойчивое место в структуре всех субъектов РФ", – заявил Натаров.

В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.
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КрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАлексей НатаровЕвпаторияКерчьСимферополь
 
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