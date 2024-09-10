https://crimea.ria.ru/20240910/krym-sdelal-ryvok-glava-minzdrava-rasskazal-o-remonte-meduchrezhdeniy-1140247392.html
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений - РИА Новости Крым, 10.09.2024
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T09:18
2024-09-10T09:18
2024-09-10T10:24
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
алексей натаров
евпатория
керчь
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137024550_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_c169e7be91f57e884eab0b64adf87f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов."Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников", – отметил Натаров.Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму "не стоит на месте, а развивается активно".В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел КрымаУкраинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
крым
евпатория
керчь
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137024550_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_57f681c0d9e2ebc8b98780fb35b3c888.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, евпатория, керчь, симферополь
"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
В Крыму после капремонта откроются три объекта здравоохранения – Натаров
09:18 10.09.2024 (обновлено: 10:24 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.
"Также после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3. И в этом же году должно заработать в Бахчисарае после капремонта инфекционное отделение", – добавил Натаров.
Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов.
"Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников", – отметил Натаров.
Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму "не стоит на месте, а развивается активно".
"Крым сделал очень большой рывок на сегодняшний день. Очень многие объекты отремонтированы. Мы находимся на своем месте, и это достаточно устойчивое место в структуре всех субъектов РФ", – заявил Натаров.
В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил
новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.
Читайте также на РИА Новости Крым: