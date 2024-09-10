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"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений

"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений - РИА Новости Крым, 10.09.2024

"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений

В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T09:18

2024-09-10T09:18

2024-09-10T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов."Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников", – отметил Натаров.Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму "не стоит на месте, а развивается активно".В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел КрымаУкраинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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