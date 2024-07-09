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В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения
В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения
Министерство здравоохранения Крыма возглавит Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства представил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T11:44
2024-07-09T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Крыма возглавит Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства представил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что главными задачами Минздрава республики сегодня остаются повышение качества оказания медицинских услуг, дальнейшая модернизация медучреждений, укомплектование специалистами, средним и младшим медперсоналом, улучшение материально-технической базы больниц и амбулаторий.Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами, подчеркнул Аксенов."Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов", – написал глава республики в своем Telegram-канале.И пожелал министру успехов, эффективной и плодотворной работы на благо Крыма и всех его жителей. Органы власти республики всегда окажут необходимое содействие, подчеркнул Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый руководитель онкологического центраМедкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительстваВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
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сергей аксенов, новости крыма, крым, минздрав крыма, кадровые перестановки, назначения, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения

Новый руководитель Министерства здравоохранения назначен в Крыму

11:44 09.07.2024 (обновлено: 11:55 09.07.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАлексей Натаров
Алексей Натаров
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Крыма возглавит Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства представил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что главными задачами Минздрава республики сегодня остаются повышение качества оказания медицинских услуг, дальнейшая модернизация медучреждений, укомплектование специалистами, средним и младшим медперсоналом, улучшение материально-технической базы больниц и амбулаторий.
Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами, подчеркнул Аксенов.
"Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
И пожелал министру успехов, эффективной и плодотворной работы на благо Крыма и всех его жителей. Органы власти республики всегда окажут необходимое содействие, подчеркнул Аксенов.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымМинздрав КрымаКадровые перестановкиНазначенияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
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