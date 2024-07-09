https://crimea.ria.ru/20240709/v-krymu-naznachen-novyy-rukovoditel-ministerstva-zdravookhraneniya-1138706465.html

В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения

В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения

Министерство здравоохранения Крыма возглавит Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства представил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T11:44

2024-07-09T11:44

2024-07-09T11:55

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Крыма возглавит Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства представил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что главными задачами Минздрава республики сегодня остаются повышение качества оказания медицинских услуг, дальнейшая модернизация медучреждений, укомплектование специалистами, средним и младшим медперсоналом, улучшение материально-технической базы больниц и амбулаторий.Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами, подчеркнул Аксенов."Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов", – написал глава республики в своем Telegram-канале.И пожелал министру успехов, эффективной и плодотворной работы на благо Крыма и всех его жителей. Органы власти республики всегда окажут необходимое содействие, подчеркнул Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый руководитель онкологического центраМедкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительстваВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

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2024

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