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В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра
В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра - РИА Новости Крым, 21.06.2024
В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра
Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T11:29
2024-06-21T11:29
2024-06-21T11:35
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сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что новый руководитель – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник, но принял решение "работать на благо республики".Сеферов ранее был директором, главным врачом, врачом-онкологом Центра клинической онкологии и гематологии.Окончил Крымский медицинский институт в 2003 году по специальности "Лечебное дело". В 2005 году окончил интернатуру по специальности "Онкохирургия". Общий стаж работы – 21 год. В разные годы стажировался в Польше, Чехии, Испании, Венгрии, Финляндии, Испании, Хорватии, США и Франции. Является членом европейской школы медицинских онкологов и американской школы клинической онкологии и членом российского общества онкоурологов.Автор диссертации на тему: "Сравнительное изучение факторов риска рака желудка в разных этнических группах населения Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительстваВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от рака
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, бекир сеферов
В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра
Крымский онкологический диспансер возглавит Бекир Сеферов – Аксенов
11:29 21.06.2024 (обновлено: 11:35 21.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что новый руководитель – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник, но принял решение "работать на благо республики".
"Главная задача, которая стоит перед новым руководителем, – повышение качества услуг по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, – в приоритете", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Сеферов ранее был директором, главным врачом, врачом-онкологом Центра клинической онкологии и гематологии.
Окончил Крымский медицинский институт в 2003 году по специальности "Лечебное дело". В 2005 году окончил интернатуру по специальности "Онкохирургия". Общий стаж работы – 21 год.
В разные годы стажировался в Польше, Чехии, Испании, Венгрии, Финляндии, Испании, Хорватии, США и Франции. Является членом европейской школы медицинских онкологов и американской школы клинической онкологии и членом российского общества онкоурологов.
Автор диссертации на тему: "Сравнительное изучение факторов риска рака желудка в разных этнических группах населения Крыма".
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