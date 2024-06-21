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В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра

В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра - РИА Новости Крым, 21.06.2024

В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра

Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T11:29

2024-06-21T11:29

2024-06-21T11:35

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова

бекир сеферов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что новый руководитель – профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник, но принял решение "работать на благо республики".Сеферов ранее был директором, главным врачом, врачом-онкологом Центра клинической онкологии и гематологии.Окончил Крымский медицинский институт в 2003 году по специальности "Лечебное дело". В 2005 году окончил интернатуру по специальности "Онкохирургия". Общий стаж работы – 21 год. В разные годы стажировался в Польше, Чехии, Испании, Венгрии, Финляндии, Испании, Хорватии, США и Франции. Является членом европейской школы медицинских онкологов и американской школы клинической онкологии и членом российского общества онкоурологов.Автор диссертации на тему: "Сравнительное изучение факторов риска рака желудка в разных этнических группах населения Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительстваВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от рака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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