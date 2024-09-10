https://crimea.ria.ru/20240910/vo-vtornik-ryad-rayonov-sevastopolya-ostanutsya-bez-sveta-1140235669.html

Во вторник ряд районов Севастополя останутся без света

Во вторник ряд районов Севастополя останутся без света - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Во вторник ряд районов Севастополя останутся без света

Временно приостановят подачу электроэнергии в ряде районов Севастополя во вторник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T07:47

2024-09-10T07:47

2024-09-10T07:47

севастополь

севастопольэнерго

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Временно приостановят подачу электроэнергии в ряде районов Севастополя во вторник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии 10 сентября", – предупреждают на предприятии.С 09:00 до 12:00 света на будет в домах 22, 24, 26 и 28 на проспекте Октябрьской Революции.С 13:00 до 15:00 без электричества останутся некоторые абоненты села Терновка: ул. Королева, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Горная, КСП "Память Ленина".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключение электроэнергии пройдет в отдельных домах СНТ "Декоративное", СНТ "Специалист" и СНТ "Кипарис".Не будет света и в ряде домов КСП "Красный Октябрь", СНТ "Якорь", СНТ "Фрегат", СНТ "Ветерок", СНТ "Рябинушка".Некоторые жители села Орлиное тоже временно останутся без света: ул. Ласпинская, пер. Трактористов, ул. Приветливая, ул. Полевая, ул. Урожайная, ул. Счастливая, пер. Ровный.В двух селах тоже будет отключена электроэнергия: с. Павловка (пер. Лебединый, ул. Родниковская), с. Андреевка (СНТ "Алмаз").Также "Севастопольэнерго" предупреждает о временных отключениях света с 10 по 15 сентября: с 08:30 до 17:30 без электроэнергии будут отдельные дома на улицах Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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