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Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области
Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области
Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал на территории Амурской области, идут поисковые работы, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T06:57
2024-09-17T07:19
авиакатастрофа
вертолет
амурская область
происшествия
новости
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал на территории Амурской области, идут поисковые работы, сообщили в Росавиации.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, на борту вертолета находились три человека (пилот и два пассажира). На поиски пропавшего судна вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа".Забайкальским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, вертолет, амурская область, происшествия, новости, росавиация
Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области

Пропавший вертолет с тремя людьми на борту ищут в Амурской области

06:57 17.09.2024 (обновлено: 07:19 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото
Вертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал на территории Амурской области, идут поисковые работы, сообщили в Росавиации.

"В Амурской области ведутся поиски вертолета Robinson R66, принадлежащего золотодобывающей компании "Хэргу". Воздушное судно совершало полет в Зейском районе Приамурья, сработал аварийный радиомаяк", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, на борту вертолета находились три человека (пилот и два пассажира). На поиски пропавшего судна вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа".
Забайкальским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).
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АвиакатастрофаВертолетАмурская областьПроисшествияНовостиРосавиация
 
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