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Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области

Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал на территории Амурской области, идут поисковые работы, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T06:57

2024-09-17T06:57

2024-09-17T07:19

авиакатастрофа

вертолет

амурская область

происшествия

новости

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал на территории Амурской области, идут поисковые работы, сообщили в Росавиации.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, на борту вертолета находились три человека (пилот и два пассажира). На поиски пропавшего судна вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа".Забайкальским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

амурская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, вертолет, амурская область, происшествия, новости, росавиация