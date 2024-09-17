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15 украинских дронов атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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15 украинских дронов атаковали Брянскую область
15 украинских дронов атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2024
15 украинских дронов атаковали Брянскую область
Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T07:56
2024-09-17T07:56
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
курская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотниковРаненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на СевастопольУкраинский беспилотник уничтожен над Черным морем
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, курская область, брянская область
15 украинских дронов атаковали Брянскую область

15 украинских дронов атаковали ночью Брянскую область - Минобороны

07:56 17.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиКурская областьБрянская область
 
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