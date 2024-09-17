https://crimea.ria.ru/20240917/15-ukrainskikh-dronov-atakovali-bryanskuyu-oblast-1140392091.html

15 украинских дронов атаковали Брянскую область

15 украинских дронов атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2024

15 украинских дронов атаковали Брянскую область

Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T07:56

2024-09-17T07:56

2024-09-17T07:56

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

курская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотниковРаненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на СевастопольУкраинский беспилотник уничтожен над Черным морем

курская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, курская область, брянская область