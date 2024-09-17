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15 украинских дронов атаковали Брянскую область
15 украинских дронов атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2024
15 украинских дронов атаковали Брянскую область
Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T07:56
2024-09-17T07:56
2024-09-17T07:56
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
курская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 16 украинских беспилотников, 15 из которых - в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотниковРаненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на СевастопольУкраинский беспилотник уничтожен над Черным морем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, курская область, брянская область
15 украинских дронов атаковали Брянскую область
15 украинских дронов атаковали ночью Брянскую область - Минобороны