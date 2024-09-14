https://crimea.ria.ru/20240914/udarnyy-ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-chernym-morem-1140349810.html

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем

В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими силами ПВО украинского беспилотника над акваторией Черного моря. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T19:19

2024-09-14T19:19

2024-09-14T19:32

министерство обороны рф

пво

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими силами ПВО украинского беспилотника над акваторией Черного моря.Отмечается, что очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России была совершена в 17:30 по московскому времени.Ранее 14 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над Курской областью и 9 над Белгородской. Также сообщалось, что в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России в результате атаки украинского дрона.ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России беспилотниками. 13 сентября над шестью областями страны были сбиты 20 дронов. В ночь на четверг ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240911/popytka-zakhvata-burovoy-ustanovki-krym-2-v-chernom-more----chto-izvestno-1140282240.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, черное море, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу