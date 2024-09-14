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Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими силами ПВО украинского беспилотника над акваторией Черного моря. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T19:19
2024-09-14T19:32
министерство обороны рф
пво
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими силами ПВО украинского беспилотника над акваторией Черного моря.Отмечается, что очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России была совершена в 17:30 по московскому времени.Ранее 14 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над Курской областью и 9 над Белгородской. Также сообщалось, что в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России в результате атаки украинского дрона.ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России беспилотниками. 13 сентября над шестью областями страны были сбиты 20 дронов. В ночь на четверг ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240911/popytka-zakhvata-burovoy-ustanovki-krym-2-v-chernom-more----chto-izvestno-1140282240.html
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министерство обороны рф, пво, черное море, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем – Минобороны РФ

19:19 14.09.2024 (обновлено: 19:32 14.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими силами ПВО украинского беспилотника над акваторией Черного моря.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России была совершена в 17:30 по московскому времени.
Ранее 14 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над Курской областью и 9 над Белгородской. Также сообщалось, что в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России в результате атаки украинского дрона.
ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России беспилотниками. 13 сентября над шестью областями страны были сбиты 20 дронов. В ночь на четверг ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.
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Министерство обороны РФПВОЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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