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Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18 - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18
Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18 - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18
Над Красным морем по ошибке был сбит истребитель ВМС США F/A-18, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T08:17
2024-12-22T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Над Красным морем по ошибке был сбит истребитель ВМС США F/A-18, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.Под огонь попал истребитель F/A-18, который взлетел с авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота успели катапультироваться, их нашли живыми, пишет агентство.В субботу вечером авиация Израила и США нанесла несколько авиаударов по военным позициям хуситов в Йемене, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.В центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары были нанесены после того, как в субботу хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, из-за которого были ранены 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сша, красное море, новости, происшествия, самолет
Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18

Американский истребитель F/A-18 сбит по ошибке с ракетного крейсера США над Красным морем

08:17 22.12.2024 (обновлено: 08:19 22.12.2024)
 
© AP PhotoАвианосец USS Harry S. Truman
Авианосец USS Harry S. Truman - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Над Красным морем по ошибке был сбит истребитель ВМС США F/A-18, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

"Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", – сказано в сообщении.

Под огонь попал истребитель F/A-18, который взлетел с авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота успели катапультироваться, их нашли живыми, пишет агентство.
В субботу вечером авиация Израила и США нанесла несколько авиаударов по военным позициям хуситов в Йемене, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.
В центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары были нанесены после того, как в субботу хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, из-за которого были ранены 14 человек.
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