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Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18

Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18 - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18

Над Красным морем по ошибке был сбит истребитель ВМС США F/A-18, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T08:17

2024-12-22T08:17

2024-12-22T08:19

сша

красное море

новости

происшествия

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Над Красным морем по ошибке был сбит истребитель ВМС США F/A-18, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.Под огонь попал истребитель F/A-18, который взлетел с авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота успели катапультироваться, их нашли живыми, пишет агентство.В субботу вечером авиация Израила и США нанесла несколько авиаударов по военным позициям хуситов в Йемене, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.В центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары были нанесены после того, как в субботу хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, из-за которого были ранены 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, красное море, новости, происшествия, самолет