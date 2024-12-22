https://crimea.ria.ru/20241222/v-kerchi-likvidiruyut-posledstviya-razliva-neftepooduktov-1142837471.html

Как в Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - репортаж

Как в Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - репортаж - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Как в Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - репортаж

В Керчи продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов, пятна мазута в субботу дошли до побережья Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T13:21

2024-12-22T13:21

2024-12-22T17:24

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керчь

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алексей еременко

олег каторгин

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КЕРЧЬ, 22 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов, пятна мазута в субботу дошли до побережья Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Как идет работа, рассказывает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В районе мыса Змеиный ведется мониторинг экологической обстановки. Несмотря на непогоду, холод и сильный дождь, работы по очистке побережья продолжаются. Проводятся они рядом с территорией детского лагеря "Космос", возле крепости Ени-Кале. Здесь остатки нефтепродуктов собирают вручную сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, им помогает техника 'Крымавтодора" и добровольцы - местные жители.На набережной в центре Керчи тоже идет работа. Мазут, перемешанный с песком и водорослями, складывают в мешки, стоит резкий запах нефтепродуктов. Трактор ковшом ловко вылавливает из моря мазут и поднимает на набережную.На место прибыли начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин и глава администрации Керчи Олег Каторгин, а также министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко."Вчера было выявлено пять участков загрязнения, где были проведены оперативно работы по сбору и вывозу загрязненного грунта, сегодня таких участков восемь, - сообщил Аркадий Ожигин. - Семь на территории Керчи и один в Ленинском районе. К работам привлечены более 300 человек". По его словам, участки загрязнения локальные и до конца дня на выявленных участках работы будут заершены.Также на месте от МЧС РК работают 24 человека, из них - 20 человек личного состава отряда "КРЫМ-СПАС".По его словам, ведется тщательный круглосуточный мониторинг: по всему побережью Керчи и Ленинского района работает сеть мониторинговых групп, в которые входит 16 человек личного состава МЧС РК."Прогноз на дальнейшее развитие ситуации давать тяжело - ветер с юго-западного меняется на северо-западный", - добавил министр. 21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут

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