Как в Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - репортаж
Что происходит в Керчи после введения режима ЧС из-за разлива мазута
13:21 22.12.2024 (обновлено: 17:24 22.12.2024)
КЕРЧЬ, 22 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов, пятна мазута в субботу дошли до побережья Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Как идет работа, рассказывает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
В районе мыса Змеиный ведется мониторинг экологической обстановки. Несмотря на непогоду, холод и сильный дождь, работы по очистке побережья продолжаются. Проводятся они рядом с территорией детского лагеря "Космос", возле крепости Ени-Кале.
Здесь остатки нефтепродуктов собирают вручную сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, им помогает техника 'Крымавтодора" и добровольцы - местные жители.
"Нефтепродукты с водорослями, объем большой, работы очень много, - рассказывает доброволец Артем. - Спасибо, нас обеспечивают печатками, средствами защиты, инструментами".
На набережной в центре Керчи тоже идет работа. Мазут, перемешанный с песком и водорослями, складывают в мешки, стоит резкий запах нефтепродуктов. Трактор ковшом ловко вылавливает из моря мазут и поднимает на набережную.
На место прибыли начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин и глава администрации Керчи Олег Каторгин, а также министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.
"Вчера было выявлено пять участков загрязнения, где были проведены оперативно работы по сбору и вывозу загрязненного грунта, сегодня таких участков восемь, - сообщил Аркадий Ожигин. - Семь на территории Керчи и один в Ленинском районе. К работам привлечены более 300 человек".
По его словам, участки загрязнения локальные и до конца дня на выявленных участках работы будут заершены.
Также на месте от МЧС РК работают 24 человека, из них - 20 человек личного состава отряда "КРЫМ-СПАС".
"С основной задачей справляются - это сбор отдельных очагов загрязнения, которые находятся на поверхности воды, работают по двум локациям. После того, как нефтепродукты извлечены с поверхности воды, их собирают в мешки и отвозят на площадку для временного хранения в районе поселка Щелкино. Оттуда их увезут на утилизацию. Сейчас на площадке 20 тонн", - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.
По его словам, ведется тщательный круглосуточный мониторинг: по всему побережью Керчи и Ленинского района работает сеть мониторинговых групп, в которые входит 16 человек личного состава МЧС РК.
"Прогноз на дальнейшее развитие ситуации давать тяжело - ветер с юго-западного меняется на северо-западный", - добавил министр.
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
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Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
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Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
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Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
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Уборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМыс Змеиный в Керчи
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Мыс Змеиный в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
6 из 6
Уборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
© РИА Новости Крым
1 из 6
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
2 из 6
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
3 из 6
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
4 из 6
Уборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
© РИА Новости Крым
5 из 6
Мыс Змеиный в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 6
Уборка мазута возле крепости Ени-Кале после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
© РИА Новости Крым
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.
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