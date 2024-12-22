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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.12.2024
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T12:15
2024-12-22T12:27
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины. Отражены 17 контратак штурмовых подразделений противника.Накануне российская армия взяла под контроль Островский в Донбассе.За неделю по данным оборонного ведомства РФ под контроль Вооруженных сил России перешли восемь населенных пунктов.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР взяты под контроль войсками России

12:15 22.12.2024 (обновлено: 12:27 22.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины. Отражены 17 контратак штурмовых подразделений противника.
Накануне российская армия взяла под контроль Островский в Донбассе.
За неделю по данным оборонного ведомства РФ под контроль Вооруженных сил России перешли восемь населенных пунктов.
Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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