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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.12.2024

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T12:15

2024-12-22T12:15

2024-12-22T12:27

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины. Отражены 17 контратак штурмовых подразделений противника.Накануне российская армия взяла под контроль Островский в Донбассе.За неделю по данным оборонного ведомства РФ под контроль Вооруженных сил России перешли восемь населенных пунктов.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу