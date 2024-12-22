https://crimea.ria.ru/20241222/protivnik-stolknetsya-s-bolshimi-razrusheniyami-putin-ob-atake-na-kazan-1142840299.html

Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань

Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань

Президент России Владимир Путин после атаки на Казань выразил уверенность, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T14:19

2024-12-22T14:19

2024-12-22T14:31

владимир путин (политик)

казань

обстрелы всу

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин после атаки на Казань выразил уверенность, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником.ВСУ атаковали Казань в субботу, 21 декабря. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ

казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), казань, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, новости