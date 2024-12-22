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Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань
Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань
Президент России Владимир Путин после атаки на Казань выразил уверенность, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T14:19
2024-12-22T14:19
2024-12-22T14:31
владимир путин (политик)
казань
обстрелы всу
ситуация в курской области после нападения всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин после атаки на Казань выразил уверенность, что руководство города восстановит все, что было повреждено противником.ВСУ атаковали Казань в субботу, 21 декабря. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), казань, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, новости
Противник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань
Путин об атаке на Казань: противник пожалеет об ударе и столкнется с большими разрушениями
14:19 22.12.2024 (обновлено: 14:31 22.12.2024)