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Еще более 260 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Еще более 260 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки
Еще более 260 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Еще более 260 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки
Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 260 человек. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T13:54
2024-12-22T13:54
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 260 человек. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп противника.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской областиВсего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНРНад регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиРоссийские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" ВСУ
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Новости
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще более 260 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки

В Курской области уничтожены еще более 260 украинских боевиков за сутки

13:54 22.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 260 человек. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк "Leopard" немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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