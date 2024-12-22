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Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества
Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке, выманивая... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T18:05
2024-12-22T18:05
банк россии
мошенничество
александр бобриков
совет эксперта
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке, выманивая деньги у граждан. Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков. По его словам, в ходе "собеседования" злоумышленники втираются в доверие, задают вопросы о профессиональных навыках, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Потом кандидата просят сделать денежные переводы якобы для подписания трудового договора. Аргументы приводятся разные: оплатить предварительное обучение или медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другого. Кроме того, иногда просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным. Эксперт ЦБ советует: если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить, от такого предложения нужно отказаться. "Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Менеджеры по кадрам для переписки с соискателями используют корпоративную электронную почту (после символа @ указывается домен сайта компании)", - отметил Бобриков. Кроме того, он рекомендовал проверить информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схемаНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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банк россии, мошенничество, александр бобриков, совет эксперта, крым, новости крыма, видео
Опасная вакансия: крымчан предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали схему выманивания денег под предлогом трудоустройства

18:05 22.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке, выманивая деньги у граждан. Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков.
"Соискателям предлагают заполнить анкету – так мошенники выманивают персональную и банковскую информацию. Далее, чтобы наладить контакт и расположить к себе, приглашают на собеседование. Под разными предлогами лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, и проводят собеседование дистанционно", - рассказал специалист.
По его словам, в ходе "собеседования" злоумышленники втираются в доверие, задают вопросы о профессиональных навыках, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Потом кандидата просят сделать денежные переводы якобы для подписания трудового договора. Аргументы приводятся разные: оплатить предварительное обучение или медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другого.
Кроме того, иногда просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным.
Эксперт ЦБ советует: если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить, от такого предложения нужно отказаться.
"Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Менеджеры по кадрам для переписки с соискателями используют корпоративную электронную почту (после символа @ указывается домен сайта компании)", - отметил Бобриков.
Кроме того, он рекомендовал проверить информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала.
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Банк РоссииМошенничествоАлександр БобриковСовет экспертаКрымНовости Крыма
 
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