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Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год
Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год
К Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T15:17
2024-12-22T15:17
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
крым
новый год 2025
новый год в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. К Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, к следующим выходным температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Облаков станет больше, но значимых осадков не ожидается.Он отметил, что говорить о предстоящей новогодней погоде еще рано. Однако добавил, что рассчитывать на сильные холода не стоит, ведь даже декабрь в Крыму был на градус теплее, чем должен."Предварительно, я думаю, что ночная температура очень близка к нулю, с небольшой плюсовой составляющей, 0...+3, например. Днем в пределах +5 градусов. Достаточно умеренный показатель", – отметил специалист.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев также сообщал, что зима в Крыму не будет холодной. Общий прогноз ученый дал с географической точки зрения. Он также отмечал, что ожидать зимой снега в Крыму можно в конце декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакамТепло сменят "пироги облаков": погода в Крыму на выходные
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новый год 2025, новый год в крыму
Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год

В Крыму в новогоднюю ночь снега не будет – ФОБОС

15:17 22.12.2024
 
© РИА Новости КрымНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. К Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, к следующим выходным температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Облаков станет больше, но значимых осадков не ожидается.

"Ночью будет в среднем +1…+4 и днем +4…+9. Примерно с таким температурным фоном мы выйдем на финал текущего года к новогоднему бою курантов", – сказал Тишковец.

Он отметил, что говорить о предстоящей новогодней погоде еще рано. Однако добавил, что рассчитывать на сильные холода не стоит, ведь даже декабрь в Крыму был на градус теплее, чем должен.
"Предварительно, я думаю, что ночная температура очень близка к нулю, с небольшой плюсовой составляющей, 0...+3, например. Днем в пределах +5 градусов. Достаточно умеренный показатель", – отметил специалист.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев также сообщал, что зима в Крыму не будет холодной. Общий прогноз ученый дал с географической точки зрения. Он также отмечал, что ожидать зимой снега в Крыму можно в конце декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовый год 2025Новый год в Крыму
 
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