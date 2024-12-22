https://crimea.ria.ru/20241222/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-novyy-god-1142809469.html

Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год

Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год

К Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T15:17

2024-12-22T15:17

2024-12-22T15:17

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

крым

новый год 2025

новый год в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121685826_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_794dd19bb41af7484a7d69a6ce58178b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. К Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, к следующим выходным температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Облаков станет больше, но значимых осадков не ожидается.Он отметил, что говорить о предстоящей новогодней погоде еще рано. Однако добавил, что рассчитывать на сильные холода не стоит, ведь даже декабрь в Крыму был на градус теплее, чем должен."Предварительно, я думаю, что ночная температура очень близка к нулю, с небольшой плюсовой составляющей, 0...+3, например. Днем в пределах +5 градусов. Достаточно умеренный показатель", – отметил специалист.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев также сообщал, что зима в Крыму не будет холодной. Общий прогноз ученый дал с географической точки зрения. Он также отмечал, что ожидать зимой снега в Крыму можно в конце декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакамТепло сменят "пироги облаков": погода в Крыму на выходные

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новый год 2025, новый год в крыму