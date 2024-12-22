https://crimea.ria.ru/20241222/v-krymu-sobrali-60-tonn-mazuta---mchs-1142845810.html
В Крыму собрали 60 тонн мазута - МЧС
В Крыму собрали 60 тонн мазута - МЧС - РИА Новости Крым, 22.12.2024
В Крыму собрали 60 тонн мазута - МЧС
Сотрудники МЧС России второй день ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. К концу дня 22 декабря собрано 60 тонн... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T19:04
2024-12-22T19:04
2024-12-22T19:09
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России второй день ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. К концу дня 22 декабря собрано 60 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Для ликвидации последствий привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры. "На сегодняшний день работы завершены. На 8 участках было собрано 2016 мешков (60,3 тонн), вывезено – 1675 мешков (50,6 тонн)", добавили в чрезвычайном ведомстве. По данным крымского главка МЧС, продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба на базе Главного управления. Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Ситуация находится на постоянном контроле чрезвычайного ведомства. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 412 человек и 37 единицы техники, 4 плавсредства, из них от МЧС России 73 человека и 21 единица техники.В Краснодарском крае по данным МЧС собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта, очищено более 39,7 километров береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако. Привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут
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В Крыму собрали 60 тонн мазута - МЧС
МЧС: в Крыму собрали 60 тонн мазута
19:04 22.12.2024 (обновлено: 19:09 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России второй день ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. К концу дня 22 декабря собрано 60 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Сегодня масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на 8 участках: 7 на территории городского округа Керчь и один в Ленинском районе. На этих участках площадь загрязнения была до 10 кв. м.", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры.
"На сегодняшний день работы завершены. На 8 участках было собрано 2016 мешков (60,3 тонн), вывезено – 1675 мешков (50,6 тонн)", добавили в чрезвычайном ведомстве.
По данным крымского главка МЧС, продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба на базе Главного управления. Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Ситуация находится на постоянном контроле чрезвычайного ведомства.
Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 412 человек и 37 единицы техники, 4 плавсредства, из них от МЧС России 73 человека и 21 единица техники.
В Краснодарском крае по данным МЧС собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта, очищено более 39,7 километров береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако. Привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.
Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря
в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут
. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос
"Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами
были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны
.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой
, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов
в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
21 декабря единичные выбросы мазута
зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море
. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи введен режим ЧС муниципального характера
, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов
.
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