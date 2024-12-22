https://crimea.ria.ru/20241222/kak-ne-otravitsya-edoy-s-novogodnego-stola--sovety-rospotrebnadzora-1142770934.html

Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора

Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора

Готовые салаты и другую скоропортящуюся продукцию хранить при комнатной температуре следует не больше двух часов, а затем убирать в холодильник. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T19:48

2024-12-22T19:48

2024-12-22T19:48

совет эксперта

новый год 2025

новый год

диетология

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/13/1119069265_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c516cff2ce4e95045df8bc2cdf77dd6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Готовые салаты и другую скоропортящуюся продукцию хранить при комнатной температуре следует не больше двух часов, а затем убирать в холодильник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.По ее словам, чтобы исключить риск пищевых отравлений в дни новогодних праздников, следует соблюдать ряд простых правил: не покупать продукты с рук, отказаться от продукции, приготовленной неизвестными в домашних условиях, строго соблюдать условия хранения блюд, а также правила личной гигиены."Нельзя покупать продукты с рук у неизвестных лиц, особенно это касается скоропортящейся и консервированной продукции – молочной продукции, колбасных изделий, различных готовых салатов и домашней консервации. Также следует отказаться от покупки любой продукции, приготовленной в домашних условиях", - сказала специалист.По ее словам, приобретать продукты питания необходимо в торговых сетях, которые оборудованы холодильным оборудованием. При покупке нужно в первую очередь обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. Если целостность упаковки нарушена и отсутствует маркировка, лучше отказаться от покупки такого продукта. Это же правило касается и продуктов с истекшим сроком хранения.Во время приготовления праздничных блюд хозяйка должна неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки. На кухне должны быть отдельные разделочные доски и ножи для обработки сырой продукции. Также следует регулярно проводить уборку на кухне - мыть рабочие поверхности и весь кухонный инвентарь с моющими средствами."При покупке алкоголя следует отказаться от суррогатной продукции. Рекомендуем приобретать алкоголь в супермаркетах, в специализированных отделах по реализации алкогольной продукции, в тех магазинах, которые имеют лицензию на право проведения торговли", - уточнила Аблялимова.Также она напомнила, что важно обращать внимание на тару. На бутылке должны быть акцизные марки, этикетки. При покупке обязательно необходимо получить чек.По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновПомидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюКак выбрать еду из доставки – советы Роскачества

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, новый год 2025, новый год, диетология, здоровье