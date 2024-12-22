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Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора
Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора
Готовые салаты и другую скоропортящуюся продукцию хранить при комнатной температуре следует не больше двух часов, а затем убирать в холодильник. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Готовые салаты и другую скоропортящуюся продукцию хранить при комнатной температуре следует не больше двух часов, а затем убирать в холодильник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.По ее словам, чтобы исключить риск пищевых отравлений в дни новогодних праздников, следует соблюдать ряд простых правил: не покупать продукты с рук, отказаться от продукции, приготовленной неизвестными в домашних условиях, строго соблюдать условия хранения блюд, а также правила личной гигиены."Нельзя покупать продукты с рук у неизвестных лиц, особенно это касается скоропортящейся и консервированной продукции – молочной продукции, колбасных изделий, различных готовых салатов и домашней консервации. Также следует отказаться от покупки любой продукции, приготовленной в домашних условиях", - сказала специалист.По ее словам, приобретать продукты питания необходимо в торговых сетях, которые оборудованы холодильным оборудованием. При покупке нужно в первую очередь обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. Если целостность упаковки нарушена и отсутствует маркировка, лучше отказаться от покупки такого продукта. Это же правило касается и продуктов с истекшим сроком хранения.Во время приготовления праздничных блюд хозяйка должна неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки. На кухне должны быть отдельные разделочные доски и ножи для обработки сырой продукции. Также следует регулярно проводить уборку на кухне - мыть рабочие поверхности и весь кухонный инвентарь с моющими средствами."При покупке алкоголя следует отказаться от суррогатной продукции. Рекомендуем приобретать алкоголь в супермаркетах, в специализированных отделах по реализации алкогольной продукции, в тех магазинах, которые имеют лицензию на право проведения торговли", - уточнила Аблялимова.Также она напомнила, что важно обращать внимание на тару. На бутылке должны быть акцизные марки, этикетки. При покупке обязательно необходимо получить чек.По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновПомидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюКак выбрать еду из доставки – советы Роскачества
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совет эксперта, новый год 2025, новый год, диетология, здоровье
Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора
Салаты с новогоднего стола нужно убирать в холодильник уже через два часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Готовые салаты и другую скоропортящуюся продукцию хранить при комнатной температуре следует не больше двух часов, а затем убирать в холодильник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.
"Мы рекомендуем готовые салаты, скоропортящуюся продукцию при комнатной температуре держать не более двух часов. Затем, если вы уже поужинали, блюда убрать в холодильник, где хранить при температуре от + 2 до + 4 градусов. Кондитерские кремовые изделия хранятся только в холодильнике и выставляются на стол непосредственно в момент употребления", - сказала Аблялимова.
По ее словам, чтобы исключить риск пищевых отравлений в дни новогодних праздников, следует соблюдать ряд простых правил: не покупать продукты с рук, отказаться от продукции, приготовленной неизвестными в домашних условиях, строго соблюдать условия хранения блюд, а также правила личной гигиены.
"Нельзя покупать продукты с рук у неизвестных лиц, особенно это касается скоропортящейся и консервированной продукции – молочной продукции, колбасных изделий, различных готовых салатов и домашней консервации. Также следует отказаться от покупки любой продукции, приготовленной в домашних условиях", - сказала специалист.
По ее словам, приобретать продукты питания необходимо в торговых сетях, которые оборудованы холодильным оборудованием. При покупке нужно в первую очередь обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. Если целостность упаковки нарушена и отсутствует маркировка, лучше отказаться от покупки такого продукта. Это же правило касается и продуктов с истекшим сроком хранения.
"Если на второй день после праздника осталась пища, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть повторной термической обработке - проварить, прокипятить, прожарить, протушить. Также обязательно делайте разграничение в холодильнике: отдельно нужно хранить продовольственное сырье, полуфабрикаты и готовые к употреблению продукы", - напомнила сотрудник Роспотребнадзора.
Во время приготовления праздничных блюд хозяйка должна неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки. На кухне должны быть отдельные разделочные доски и ножи для обработки сырой продукции. Также следует регулярно проводить уборку на кухне - мыть рабочие поверхности и весь кухонный инвентарь с моющими средствами.
"При покупке алкоголя следует отказаться от суррогатной продукции. Рекомендуем приобретать алкоголь в супермаркетах, в специализированных отделах по реализации алкогольной продукции, в тех магазинах, которые имеют лицензию на право проведения торговли", - уточнила Аблялимова.
Также она напомнила, что важно обращать внимание на тару. На бутылке должны быть акцизные марки, этикетки. При покупке обязательно необходимо получить чек.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Крыму накрыть новогодний стол
на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей.
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