https://crimea.ria.ru/20241217/v-roskachestve-nazvali-dolyu-falsifikata-na-polkakh-magazinov-1142595949.html
В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов
В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов
Ситуация с фальсификатом в России улучшается: "его становится меньше год от года". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T06:55
2024-12-17T06:55
2024-12-17T08:00
новости
радио "спутник в крыму"
роскачество
наталья завьялова
торговля
товарооборот
товары и услуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с фальсификатом в России улучшается: "его становится меньше год от года". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.В частности, еще десять лет назад в России почти 2/3 колбасы были фальсификатом по видовой подмене, добавила она. Вместо говядины и свинины в составе продукта могла быть, например, курица, пояснила Завьялова.Но на сегодняшний день подавляющее большинство изготовителей продукции заинтересованы в том, чтобы выпускать качественный товар, "потому что фальсификат в любом случае выявляется, и его производители вынуждены уходить с рынка", сказала Завьялова.Завьялова рекомендовала покупателям любых товаров обращать внимание на маркировку, состав продукта и его производителя."И на портале Роскачества немало рейтингов изготовителей продукции. Можно посмотреть, у каких есть российский Знак качества, который говорит о том, что продукт не просто по итогам исследования стал лучшим, а что была проведена проверка, аудит производства, и производитель доказал, что может поддерживать высокое качество этого товара от партии к партии", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта Как выбрать еду из доставки – советы Роскачества Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда
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новости, роскачество, наталья завьялова , торговля, товарооборот, товары и услуги
В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов
В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов
06:55 17.12.2024 (обновлено: 08:00 17.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Ситуация с фальсификатом в России улучшается: "его становится меньше год от года". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
"Был период, когда этикетки около 60% продуктов содержали недостоверную информацию. Сейчас все в корне изменилось: более 95% продукции, которую мы исследуем, содержит корректные сведения в маркировке товара", – сказала Завьялова.
В частности, еще десять лет назад в России почти 2/3 колбасы были фальсификатом по видовой подмене, добавила она. Вместо говядины и свинины в составе продукта могла быть, например, курица, пояснила Завьялова.
Но на сегодняшний день подавляющее большинство изготовителей продукции заинтересованы в том, чтобы выпускать качественный товар, "потому что фальсификат в любом случае выявляется, и его производители вынуждены уходить с рынка", сказала Завьялова.
"Этому способствуют нововведения в законодательстве и то, что стали более сознательными потребители, которые уже внимательно изучают этикетки, смотрят рейтинги товаров и буквально голосуют рублем за качество", – считает она.
Завьялова рекомендовала покупателям любых товаров обращать внимание на маркировку, состав продукта и его производителя.
"И на портале Роскачества немало рейтингов изготовителей продукции. Можно посмотреть, у каких есть российский Знак качества, который говорит о том, что продукт не просто по итогам исследования стал лучшим, а что была проведена проверка, аудит производства, и производитель доказал, что может поддерживать высокое качество этого товара от партии к партии", – заключила эксперт.
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