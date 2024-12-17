https://crimea.ria.ru/20241217/v-roskachestve-nazvali-dolyu-falsifikata-na-polkakh-magazinov-1142595949.html

В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов

В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов

Ситуация с фальсификатом в России улучшается: "его становится меньше год от года". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T06:55

2024-12-17T06:55

2024-12-17T08:00

новости

радио "спутник в крыму"

роскачество

наталья завьялова

торговля

товарооборот

товары и услуги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с фальсификатом в России улучшается: "его становится меньше год от года". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.В частности, еще десять лет назад в России почти 2/3 колбасы были фальсификатом по видовой подмене, добавила она. Вместо говядины и свинины в составе продукта могла быть, например, курица, пояснила Завьялова.Но на сегодняшний день подавляющее большинство изготовителей продукции заинтересованы в том, чтобы выпускать качественный товар, "потому что фальсификат в любом случае выявляется, и его производители вынуждены уходить с рынка", сказала Завьялова.Завьялова рекомендовала покупателям любых товаров обращать внимание на маркировку, состав продукта и его производителя."И на портале Роскачества немало рейтингов изготовителей продукции. Можно посмотреть, у каких есть российский Знак качества, который говорит о том, что продукт не просто по итогам исследования стал лучшим, а что была проведена проверка, аудит производства, и производитель доказал, что может поддерживать высокое качество этого товара от партии к партии", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта Как выбрать еду из доставки – советы Роскачества Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роскачество, наталья завьялова , торговля, товарооборот, товары и услуги