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Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта
Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта
С 1 сентября обновленное законодательство ужесточит требования к продаже меда в России. Как до этого времени выбрать натуральный мед, а не фальсификат по цене... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T21:28
2024-08-11T21:28
крым
радио "спутник в крыму"
мед
россия
роскачество
еда
вкусно и полезно
совет эксперта
наталья завьялова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября обновленное законодательство ужесточит требования к продаже меда в России. Как до этого времени выбрать натуральный мед, а не фальсификат по цене качественного продукта, в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Что значит фальсификат меда и чем он небезопасенПо словам Завьяловой, фальсификат меда продолжают обнаруживать. Недавно Роскачество установило, что вся продукция 16 торговых марок, продающих мед в сетевых магазинах, является фальсифицированной.Под фальсификатом продукта понимают смесь меда с сиропом. Обман обнаруживается в ходе проведения соответствующих анализов, отметила эксперт. Для получения такого "немеда" пчел могут кормить глюкозно-фруктозным сиропом или же просто подмешивать сладкий сироп в готовый продукт, разбавляя его и продавая как натуральный."Это все должно называться медовым нектаром. А медовый продукт, который произведен на основе глюкозно-фруктозного сиропа, естественно, менее полезный по сравнению с натуральным медом. Потому что в меде есть и минеральные вещества, и аминокислоты, и ферменты – все то, что делает его ценным для организма", – сказала Завьялова.Например, пролин, содержание которого в медовом продукте существенно ниже нормы, это аминокислота, помогающая предотвратить боль в суставах и хрупкость костей, поддерживать сердечно-сосудистую систему и заживлять кожу, стимулируя выработку коллагена, отметила эксперт.Низкое содержание в меде пролина, по словам Завьяловой, может говорить о том, что продукт либо хранили дольше положенного, либо "распускали", то есть разогревали, чтобы он приобрел товарный вид в отсутствие нужных качеств."При растапливали пролин теряется и вырабатывается оксиметилфурфурол – достаточно вредное канцерогенное вещество. В меде его, конечно, не так много, как в жареном и кофе, но по его содержанию можно установить, грели ли мед или насколько он старый", – пояснила эксперт Роскачества.Есть и другие характеристики, которые указывают на то, что мед неправильно хранился или при его изготовлении была использована ботаническая подмена, добавила эксперт.Как законодатель защитит потребителя с 1 сентябряПо словам Завьяловой, о всех случаях обнаружения фальсифицированного продукта, специалисты Роскачества сообщают в контрольно-надзорные органы. И как раз благодаря этой работе "уже инициированы изменения в законодательстве о пчеловодстве".Кроме того, обновленное законодательство урегулирует такие тонкие моменты, как критерии определения вида меда по наибольшей доле пыльцевых зерен, добавила она. Это важно, потому что влияет на цену продукта, которая может быть неоправданно высокой.Завьялова подчеркнула, что пчелы не собирают пыльцу конкретно с лип, подсолнечника или гречихи – она летает везде, поэтому в меде так или иначе присутствует разная пыльца. Но какой-то все равно значительно больше, и теперь закон четко обоснует отнесение меда к тому или иному виду. Например, довольно дорогой каштановый мед должен содержать не менее 60% пыльцы каштановых зерен.Выбираем натуральный мед на рынкеНесмотря на все старания экспертов и законодателей, недобросовестные производители и распространители время от времени пытаются заработать на доверчивых покупателях, особенно на рынках. Чтобы не стать жертвой обмана, Завьялова рекомендует обращать внимание на несколько фактов и характеристик."У продавца должно быть ветеринарное свидетельство на каждую партию меда. И если заявлен ботанический вид меда – гречишный, каштановый, липовый, акациевый и так далее, – то у него должен быть еще и протокол на конкретный мед, на эту партию, где должна быть указана доля конкретных пыльцевых зерен", – назвала эксперт первое правило выбора.Если речь идет о цветочном меде, рекомендуется быть внимательным при изучении чрезмерного разнообразия на прилавке: возможно перед вами подделка, предупреждает Завьявлова."Если вы покупаете мед на рынке и видите на прилавке огромное количество разных сортов, например, 10 сортов из разных цветов, и продавец вам говорит, что это все с одной пасеки, – насторожитесь. Потому что за сезон с одной пасеки можно получить максимум 3-4 монофлорных сорта меда. В разный период цветения – разный мед", – объяснила Завьялова второй фактор.Определить мед, который подвергали разогреву, поможет дегустация: у продукта будет карамельный привкус.Также, попробовав мед, можно обнаружить тот, который собрали незрелым."Если слишком рано выкачать мед, чтобы срочно продать, в нем еще слишком много влаги, он просто может забродить. Признаки процесса брожения – пузырьки по поверхности, и мед может быть кисловатым на вкус. А если процессы бесповоротные, мед может стать просто горьким", – сказала Завьялова.Выявить подделку из смесей поможет анализ внешнего вида товара: свежий мед любого цвета, пока не начал кристаллизоваться, всегда будет прозрачный, сказала эксперт.Фруктозы в меде должно быть немножко больше, чем глюкозы, благодаря этому он медленнее кристаллизуется, отметила она. Хранить мед дома следует при температуре не выше 20 градусов, в сухом помещении и при плотно закрытой крышке, советует эксперт.Ранее специалисты Роскачества дали прогноз урожайности винограда и его качеству в Крыму после аномальной жары. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт РоскачестваВ Крыму больше сотни служб доставки еды работают с нарушениямиУдарить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда
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крым, мед, россия, роскачество, еда, вкусно и полезно, совет эксперта, наталья завьялова , новости, общество
Как выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта

С 1 сентября в России ужесточат требования к продаже меда - эксперт Роскачества

21:28 11.08.2024
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября обновленное законодательство ужесточит требования к продаже меда в России. Как до этого времени выбрать натуральный мед, а не фальсификат по цене качественного продукта, в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Что значит фальсификат меда и чем он небезопасен

По словам Завьяловой, фальсификат меда продолжают обнаруживать. Недавно Роскачество установило, что вся продукция 16 торговых марок, продающих мед в сетевых магазинах, является фальсифицированной.
"Мы исследовали в этот раз максимально дешевый мед, то есть низкого ценового сегмента, потому что ожидали что большое количество фальсификата найдем здесь, и наши предположения оказались верные. В прошлые годы исследовали более дорогие товары. Но, к сожалению, фальсификат была всегда и везде", – рассказала Завьялова.
Под фальсификатом продукта понимают смесь меда с сиропом. Обман обнаруживается в ходе проведения соответствующих анализов, отметила эксперт. Для получения такого "немеда" пчел могут кормить глюкозно-фруктозным сиропом или же просто подмешивать сладкий сироп в готовый продукт, разбавляя его и продавая как натуральный.
"Это все должно называться медовым нектаром. А медовый продукт, который произведен на основе глюкозно-фруктозного сиропа, естественно, менее полезный по сравнению с натуральным медом. Потому что в меде есть и минеральные вещества, и аминокислоты, и ферменты – все то, что делает его ценным для организма", – сказала Завьялова.
Например, пролин, содержание которого в медовом продукте существенно ниже нормы, это аминокислота, помогающая предотвратить боль в суставах и хрупкость костей, поддерживать сердечно-сосудистую систему и заживлять кожу, стимулируя выработку коллагена, отметила эксперт.
Низкое содержание в меде пролина, по словам Завьяловой, может говорить о том, что продукт либо хранили дольше положенного, либо "распускали", то есть разогревали, чтобы он приобрел товарный вид в отсутствие нужных качеств.
"При растапливали пролин теряется и вырабатывается оксиметилфурфурол – достаточно вредное канцерогенное вещество. В меде его, конечно, не так много, как в жареном и кофе, но по его содержанию можно установить, грели ли мед или насколько он старый", – пояснила эксперт Роскачества.
Есть и другие характеристики, которые указывают на то, что мед неправильно хранился или при его изготовлении была использована ботаническая подмена, добавила эксперт.

Как законодатель защитит потребителя с 1 сентября

По словам Завьяловой, о всех случаях обнаружения фальсифицированного продукта, специалисты Роскачества сообщают в контрольно-надзорные органы. И как раз благодаря этой работе "уже инициированы изменения в законодательстве о пчеловодстве".
"И с 1 сентября мед, который натуральный, то есть действительно собран пчелами, может называться медом после проведения соответствующих анализов и подтверждения своего качества. А все остальное должно называться медовым нектаром. Сейчас уже, кстати, появляются в магазинах медовые продукты, то есть вещи называются своими именами", – рассказала Завьялова.
Кроме того, обновленное законодательство урегулирует такие тонкие моменты, как критерии определения вида меда по наибольшей доле пыльцевых зерен, добавила она. Это важно, потому что влияет на цену продукта, которая может быть неоправданно высокой.
"Например, чтобы мед считался гречишным, пыльцевых гречишных зерен в нем должно быть не менее 30%. Но в нем 70% пыльцевых зерен подсолнечника. И производитель мог так же точно назвать этот мед подсолнечниковым. Естественно, он выбирает называть мед гречишным, потому что в этом случае продаст его дороже. И мед цветочный тоже достаточно дорогой, а внутри – тот же самый подсолнечник", – пояснила эксперт.
Завьялова подчеркнула, что пчелы не собирают пыльцу конкретно с лип, подсолнечника или гречихи – она летает везде, поэтому в меде так или иначе присутствует разная пыльца. Но какой-то все равно значительно больше, и теперь закон четко обоснует отнесение меда к тому или иному виду. Например, довольно дорогой каштановый мед должен содержать не менее 60% пыльцы каштановых зерен.

Выбираем натуральный мед на рынке

Несмотря на все старания экспертов и законодателей, недобросовестные производители и распространители время от времени пытаются заработать на доверчивых покупателях, особенно на рынках. Чтобы не стать жертвой обмана, Завьялова рекомендует обращать внимание на несколько фактов и характеристик.
"У продавца должно быть ветеринарное свидетельство на каждую партию меда. И если заявлен ботанический вид меда – гречишный, каштановый, липовый, акациевый и так далее, – то у него должен быть еще и протокол на конкретный мед, на эту партию, где должна быть указана доля конкретных пыльцевых зерен", – назвала эксперт первое правило выбора.
Если речь идет о цветочном меде, рекомендуется быть внимательным при изучении чрезмерного разнообразия на прилавке: возможно перед вами подделка, предупреждает Завьявлова.
"Если вы покупаете мед на рынке и видите на прилавке огромное количество разных сортов, например, 10 сортов из разных цветов, и продавец вам говорит, что это все с одной пасеки, – насторожитесь. Потому что за сезон с одной пасеки можно получить максимум 3-4 монофлорных сорта меда. В разный период цветения – разный мед", – объяснила Завьялова второй фактор.
Определить мед, который подвергали разогреву, поможет дегустация: у продукта будет карамельный привкус.
Также, попробовав мед, можно обнаружить тот, который собрали незрелым.
"Если слишком рано выкачать мед, чтобы срочно продать, в нем еще слишком много влаги, он просто может забродить. Признаки процесса брожения – пузырьки по поверхности, и мед может быть кисловатым на вкус. А если процессы бесповоротные, мед может стать просто горьким", – сказала Завьялова.
Выявить подделку из смесей поможет анализ внешнего вида товара: свежий мед любого цвета, пока не начал кристаллизоваться, всегда будет прозрачный, сказала эксперт.
"Он будет медленно стекать с ложки, образуя горку, и только потом растекаться. Можно покрутить баночку с медом, и надо чтобы она не булькала внутри", – добавила Завьялова.
Фруктозы в меде должно быть немножко больше, чем глюкозы, благодаря этому он медленнее кристаллизуется, отметила она. Хранить мед дома следует при температуре не выше 20 градусов, в сухом помещении и при плотно закрытой крышке, советует эксперт.
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