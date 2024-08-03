https://crimea.ria.ru/20240803/urozhay-vinograda-v-krymu-eksperty-otsenili-riski-anomalno-zharkogo-leta-1139342507.html
Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета
Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета
Существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T19:42
2024-08-03T19:42
2024-08-03T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в Крыму, удалось избежать благодаря осадкам, создавшим зимой и весной запас влаги в почве, а также грамотной ранней уборке. Об этом заявили эксперты Роскачества.По данным специалистов, в этом году виноград стали убирать раньше срока – массовый сбор ягод начался в последних числах июля, но фактически в этом году она стартовала в крупных хозяйствах даже раньше – к середине лета.Основная причина – погодная аномалия. В Ростовской области, например, в ряде хозяйств температура на почве в июле поднималась выше 50 градусов. А в Крыму этот показатель достигал 65 градусов.Эксперты оценили положение дел в отрасли после господства экстремально высоких температур в этих и других регионах страны, в частности на Таманском полуострове, в Краснодарском крае, Южном Дагестане и Москве. И пришли к выводу, что "значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве"."Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда", – отмечаетсяв пресс-релизе Роскачества.К уборке винограда в Крыму приступили в конце июля. Собирать урожай начали с ранних сортов мускатной группы.Эксперт отметил, что урожая в хозяйстве ожидают не меньшего, чем в прошлом году."Сейчас от моря пошла уже прохлада, динамика дневных и ночных температур очень разная: есть перепад температуры, который помогает сохранять нужную для качественного виноделия кислотность в винограде", – пояснил он.Подводя итоги, эксперты Роскачества отмечают, что ключевые по объему уборки винограда регионы России, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно от жары не пострадали.Ранее директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что в Крыму вывели новый морозоустойчивый сорт винограда. Читайте также на РИА Новости Крым:Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаРаньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики
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Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета
Существенного сокращения урожайности винограда в Крыму удалось избежать – Роскачество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в Крыму, удалось избежать благодаря осадкам, создавшим зимой и весной запас влаги в почве, а также грамотной ранней уборке. Об этом заявили эксперты Роскачества.
По данным специалистов, в этом году виноград стали убирать раньше срока – массовый сбор ягод начался в последних числах июля, но фактически в этом году она стартовала в крупных хозяйствах даже раньше – к середине лета.
"За годы наблюдений сроки начала уборки сместились на 7-10 дней, но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя", – рассказала руководитель "Винного гида России", директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
Основная причина – погодная аномалия. В Ростовской области, например, в ряде хозяйств температура на почве в июле поднималась выше 50 градусов. А в Крыму этот показатель достигал 65 градусов.
Эксперты оценили положение дел в отрасли после господства экстремально высоких температур в этих и других регионах страны, в частности на Таманском полуострове, в Краснодарском крае, Южном Дагестане и Москве. И пришли к выводу, что "значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве".
"Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда", – отмечаетсяв пресс-релизе Роскачества.
К уборке винограда в Крыму приступили в конце июля. Собирать урожай начали с ранних сортов мускатной группы.
"Убираем без особенной экстренности. Жара еще будет, но мы уже прошли тот критический период, когда она могла негативно сказаться на сортах для игристых вин. Погода определила точку начала сбора ранее прошлого года, но на урожайность особенно не повлияла", – рассказал главный винодел завода марочных вин Денис Шевчук.
Эксперт отметил, что урожая в хозяйстве ожидают не меньшего, чем в прошлом году.
"Сейчас от моря пошла уже прохлада, динамика дневных и ночных температур очень разная: есть перепад температуры, который помогает сохранять нужную для качественного виноделия кислотность в винограде", – пояснил он.
Подводя итоги, эксперты Роскачества отмечают, что ключевые по объему уборки винограда регионы России, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно от жары не пострадали.
Ранее директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что в Крыму вывели новый морозоустойчивый сорт винограда
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