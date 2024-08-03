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Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета

Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Урожай винограда в Крыму: эксперты оценили риски аномально жаркого лета

Существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T19:42

2024-08-03T19:42

2024-08-03T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в Крыму, удалось избежать благодаря осадкам, создавшим зимой и весной запас влаги в почве, а также грамотной ранней уборке. Об этом заявили эксперты Роскачества.По данным специалистов, в этом году виноград стали убирать раньше срока – массовый сбор ягод начался в последних числах июля, но фактически в этом году она стартовала в крупных хозяйствах даже раньше – к середине лета.Основная причина – погодная аномалия. В Ростовской области, например, в ряде хозяйств температура на почве в июле поднималась выше 50 градусов. А в Крыму этот показатель достигал 65 градусов.Эксперты оценили положение дел в отрасли после господства экстремально высоких температур в этих и других регионах страны, в частности на Таманском полуострове, в Краснодарском крае, Южном Дагестане и Москве. И пришли к выводу, что "значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве"."Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда", – отмечаетсяв пресс-релизе Роскачества.К уборке винограда в Крыму приступили в конце июля. Собирать урожай начали с ранних сортов мускатной группы.Эксперт отметил, что урожая в хозяйстве ожидают не меньшего, чем в прошлом году."Сейчас от моря пошла уже прохлада, динамика дневных и ночных температур очень разная: есть перепад температуры, который помогает сохранять нужную для качественного виноделия кислотность в винограде", – пояснил он.Подводя итоги, эксперты Роскачества отмечают, что ключевые по объему уборки винограда регионы России, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно от жары не пострадали.Ранее директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что в Крыму вывели новый морозоустойчивый сорт винограда. Читайте также на РИА Новости Крым:Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаРаньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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