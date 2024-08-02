https://crimea.ria.ru/20240802/morozoustoychivyy-vinograd-v-krymu-vyveli-novyy-sort--1139318934.html

Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт

Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт

В Крыму вывели новый сорт винограда Кефесия Магарача, устойчивый к низким температурам. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T18:50

2024-08-02T18:50

2024-08-02T18:50

институте виноградарства и виноделия "магарач"

виноделие

виноделие в крыму

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

крым

новости крыма

владимир лиховской

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/02/1118794203_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c182ed65e5c39680dbd056c89663b2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вывели новый сорт винограда Кефесия Магарача, устойчивый к низким температурам. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской в эфире радио "Спутник в Крыму". Новый сорт устойчив к низким температурам и может выдерживать до 25 градусов мороза. А еще не боится грибковых заболеваний. По словам эксперта, этот сорт можно будет выращивать и в степном Крыму, где климат более суровый. Сейчас виноделы "Магарача" проводят гибридизацию сортов – скрещивают крымские аборигенные сорта винограда с донскими и дагестанскими. Так, например, специалисты скрестили крымский аборигенный сорт Кефесию со старинным донским сортом Варюшкин."Очень интересное вино, в этом году будем дегустировать второй раз. Одна проблема – для того, чтобы внести сорт в реестр, необходимо проходить госсорткомиссию с сортоиспытанием. Потратили 10 лет, чтобы ввести сорт Кефесия Магарача технический и столовый", - добавил эксперт. Сорта для исследования передают в Чечню, Ростов-на-Дону и Ставрополь – комиссии должны дать заключение о качестве винограда, добавил Лиховской. "Передачу сортов для испытаний я считаю неверной, потому что в Ставрополе, например, клон Муската белого расти не будет, он там просто замерзнет. Это лишняя трата денег, и бюджетных, и наших внебюджетных средств на посадочный материал и транспортировку", - отметил Лиховской.И пояснил, что клоны – это растения, во время генетической трансформации которых улучшается их качество без изменения структурны ДНК.По словам эксперта, процедура проверки – длительный процесс. Сначала на экспериментальном поле высаживают кусты и доводят их до плодоношения. Это занимает примерно пять лет, затем на протяжении трех лет специалисты анализируют растения.По словам Лиховского, в коллекции уже появились сорта, скрещенные и с Кефесией Магарача и с Солнечной гроздью. А сорта, которые были заявлены еще в 2014-2015 годах, войдут в коллекцию только сейчас. Клоновой селекцией в институте занимаются уже более 50 лет. Происходит эта процедура так: из одного гектара собирают сто кустов винограда, затем из них заготавливают лозу, делают прививки и размножают. Из ста кустов отбирают всего 25, и уже из них отбирают лучшие по качеству и урожайности.В этом году будет еще введен сорт Солнечная гроздь раннего срока созревания. Кроме того, сейчас специалисты "Магарача" занимаются углубленным изучением автохтонных сортов России, в Крыму их насчитывается около 72. И только 10 из них хорошо изучены.Читайте также на РИА Новости Крым: Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму

https://crimea.ria.ru/20210702/V-Krymu-postroyat-nauchnyy-tsentr-dlya-NII-vinodeliya-Magarach--1119756092.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институте виноградарства и виноделия "магарач", виноделие, виноделие в крыму, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, крым, новости крыма, владимир лиховской