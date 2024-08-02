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Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт
Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт
В Крыму вывели новый сорт винограда Кефесия Магарача, устойчивый к низким температурам. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T18:50
2024-08-02T18:50
институте виноградарства и виноделия "магарач"
виноделие
виноделие в крыму
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
крым
новости крыма
владимир лиховской
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вывели новый сорт винограда Кефесия Магарача, устойчивый к низким температурам. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской в эфире радио "Спутник в Крыму". Новый сорт устойчив к низким температурам и может выдерживать до 25 градусов мороза. А еще не боится грибковых заболеваний. По словам эксперта, этот сорт можно будет выращивать и в степном Крыму, где климат более суровый. Сейчас виноделы "Магарача" проводят гибридизацию сортов – скрещивают крымские аборигенные сорта винограда с донскими и дагестанскими. Так, например, специалисты скрестили крымский аборигенный сорт Кефесию со старинным донским сортом Варюшкин."Очень интересное вино, в этом году будем дегустировать второй раз. Одна проблема – для того, чтобы внести сорт в реестр, необходимо проходить госсорткомиссию с сортоиспытанием. Потратили 10 лет, чтобы ввести сорт Кефесия Магарача технический и столовый", - добавил эксперт. Сорта для исследования передают в Чечню, Ростов-на-Дону и Ставрополь – комиссии должны дать заключение о качестве винограда, добавил Лиховской. "Передачу сортов для испытаний я считаю неверной, потому что в Ставрополе, например, клон Муската белого расти не будет, он там просто замерзнет. Это лишняя трата денег, и бюджетных, и наших внебюджетных средств на посадочный материал и транспортировку", - отметил Лиховской.И пояснил, что клоны – это растения, во время генетической трансформации которых улучшается их качество без изменения структурны ДНК.По словам эксперта, процедура проверки – длительный процесс. Сначала на экспериментальном поле высаживают кусты и доводят их до плодоношения. Это занимает примерно пять лет, затем на протяжении трех лет специалисты анализируют растения.По словам Лиховского, в коллекции уже появились сорта, скрещенные и с Кефесией Магарача и с Солнечной гроздью. А сорта, которые были заявлены еще в 2014-2015 годах, войдут в коллекцию только сейчас. Клоновой селекцией в институте занимаются уже более 50 лет. Происходит эта процедура так: из одного гектара собирают сто кустов винограда, затем из них заготавливают лозу, делают прививки и размножают. Из ста кустов отбирают всего 25, и уже из них отбирают лучшие по качеству и урожайности.В этом году будет еще введен сорт Солнечная гроздь раннего срока созревания. Кроме того, сейчас специалисты "Магарача" занимаются углубленным изучением автохтонных сортов России, в Крыму их насчитывается около 72. И только 10 из них хорошо изучены.Читайте также на РИА Новости Крым: Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
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институте виноградарства и виноделия "магарач", виноделие, виноделие в крыму, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, крым, новости крыма, владимир лиховской
Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт

Виноделы Крыма вывели выдерживающий 25 градусов мороза виноград

18:50 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка винограда
Уборка винограда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вывели новый сорт винограда Кефесия Магарача, устойчивый к низким температурам. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Мы скрещиваем между собой крымские аборигенные сорта с селекционными сортами, устойчивыми к болезням и вредителям. Выведен сорт Кефесия Магарача – обладает практически теми же качествами по вкусу вина, как и Черный доктор", - поделился Лиховской.

Новый сорт устойчив к низким температурам и может выдерживать до 25 градусов мороза. А еще не боится грибковых заболеваний. По словам эксперта, этот сорт можно будет выращивать и в степном Крыму, где климат более суровый. Сейчас виноделы "Магарача" проводят гибридизацию сортов – скрещивают крымские аборигенные сорта винограда с донскими и дагестанскими. Так, например, специалисты скрестили крымский аборигенный сорт Кефесию со старинным донским сортом Варюшкин.
"Очень интересное вино, в этом году будем дегустировать второй раз. Одна проблема – для того, чтобы внести сорт в реестр, необходимо проходить госсорткомиссию с сортоиспытанием. Потратили 10 лет, чтобы ввести сорт Кефесия Магарача технический и столовый", - добавил эксперт.
Сорта для исследования передают в Чечню, Ростов-на-Дону и Ставрополь – комиссии должны дать заключение о качестве винограда, добавил Лиховской.
"Передачу сортов для испытаний я считаю неверной, потому что в Ставрополе, например, клон Муската белого расти не будет, он там просто замерзнет. Это лишняя трата денег, и бюджетных, и наших внебюджетных средств на посадочный материал и транспортировку", - отметил Лиховской.
И пояснил, что клоны – это растения, во время генетической трансформации которых улучшается их качество без изменения структурны ДНК.
По словам эксперта, процедура проверки – длительный процесс. Сначала на экспериментальном поле высаживают кусты и доводят их до плодоношения. Это занимает примерно пять лет, затем на протяжении трех лет специалисты анализируют растения.
По словам Лиховского, в коллекции уже появились сорта, скрещенные и с Кефесией Магарача и с Солнечной гроздью. А сорта, которые были заявлены еще в 2014-2015 годах, войдут в коллекцию только сейчас.
"У нас за 10 лет было подано 17 сортов, включая клоны", - делится специалист.
Клоновой селекцией в институте занимаются уже более 50 лет. Происходит эта процедура так: из одного гектара собирают сто кустов винограда, затем из них заготавливают лозу, делают прививки и размножают. Из ста кустов отбирают всего 25, и уже из них отбирают лучшие по качеству и урожайности.
В этом году будет еще введен сорт Солнечная гроздь раннего срока созревания. Кроме того, сейчас специалисты "Магарача" занимаются углубленным изучением автохтонных сортов России, в Крыму их насчитывается около 72. И только 10 из них хорошо изучены.
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